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≡ Признать незаконным изъятие двух земельных участков под госнужды требует житель Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47536
Признать незаконным изъятие двух земельных участков под госнужды требует житель Костаная
Отправлено: 12.09.23 - 18:55
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Истец владеет двумя земельными участками по адресу ул. Касымханова: № 70 и № 72, которые попадают под принудительное отчуждение в связи с изъятием для госнужд. Он считает, что это решение идет вразрез с генеральным планом.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
626
Re: Признать незаконным изъятие двух земельных участков под...
Отправлено: 12.09.23 - 18:55
#1
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Фантастический городок. Живёт себе человек, гражданин, налогоплательщик,и тут х#ракс - "мы изымаем вашу территорию, нам она нужна"
О какой уверенности в завтрашнем дне может идти речь? Где соблюдение гарантированного конституцией РК право на жилье???
Слышит ли нас "слышащее" (как оно себя вдруг стало любить называть) государство?
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