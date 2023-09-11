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≡ Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47536
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
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- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отметил Зиятов. И перечислил другие причины: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2806
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 16:13
#45
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Цитата:
Vit:
в январе

Армия в принципе не должна участвовать во внутренних конфликтах, для этого есть правоохранительные органы и внутренние войска. Я не в курсе, разве в январе армия принимала участие в событиях? Что касается призыва, у меня двоякие чувства. Армия в том виде, в которой служил я , устарела и не нужна конечно. С другой стороны закалка характера будь здоров. Лучше там научиться быть мужчиной, чем на зоне. С третьей стороны количество смертных случаев в армии на порядок превышают количество смертных случаев на зоне. Сколько министров сменилось, а порядок всё так и не наведут.Даже не знаю, считаю армия должна быть, но в ней должен быть порядок. И учить там именно военным специальностям, а не как маршировать и травку красить перед приездом генерала.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13124
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 16:41
#46
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Цитата:
abaika95:
Это ты пока блатной. Когда сына придёт время отдовать . Тогда очко заиграет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13124
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 16:59
#47
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Цитата:
Vit:

Упс, я Марику, ну ещё поздно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4780
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 18:03
#48
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Цитата:
abaika95:
его кпд в окопе равно нулю


Война становится -интелектуальной: - дроны, старлинк, интернет, камеры наведения,умные ракеты на 100-500 км. и прочие умные штучки. Это ярко показали всего лишь две операции - армяно-азербайджанская СВО и русско-украинская СВО, кстати обе бывшие соц.республики- это говорит об высоком интеллектуальном уровне в целом этих четырёх некогда, братских республик.
В основном то мы видим мировые СВО: - мясо на мясо, а тут:- интеллект на интеллект.

Значит, следующая какая то СВО - будет вообще из дому, лёжа на диване, по интернету, управляемая из сотового телефона.
Поэтому надо, как завещал великий дедушка Ленин: - "Учиться, учиться и учиться"

Кстати, этот лозунг раньше висел на всех школах, вместо ресторанного:"..Добро пожаловать..."

[Исправлено: ACROS, 12.09.2023 - 18:05]
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