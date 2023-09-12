НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ставим параллельно! - Порядок парковки изменили на магистральных улицах Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47536
Ставим параллельно! - Порядок парковки изменили на магистральных улицах Костаная
Отправлено: 12.09.23 - 17:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под изменения попали проспект Аль-Фараби, улицы Баймагамбетова, Алтынсарина, Каирбекова и Майлина. Теперь, оставляя машину на парковочном кармане, необходимо поставить автомобиль параллельно бордюру.
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1320
Re: Ставим параллельно! - Порядок парковки изменили на...
Отправлено: 12.09.23 - 17:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сама полиция собирается как-то реагировать на таких нарушителей? Много раз видел как они игнорируют стоящих вторым рядом, припаркованные машины под знаком "Стоянка запрещена" и т.п.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3213
Re: Ставим параллельно! - Порядок парковки изменили на...
Отправлено: 12.09.23 - 17:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS