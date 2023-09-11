Отправлено: - 16:13

Vit:

в январе

Цитата:Армия в принципе не должна участвовать во внутренних конфликтах, для этого есть правоохранительные органы и внутренние войска. Я не в курсе, разве в январе армия принимала участие в событиях? Что касается призыва, у меня двоякие чувства. Армия в том виде, в которой служил я , устарела и не нужна конечно. С другой стороны закалка характера будь здоров. Лучше там научиться быть мужчиной, чем на зоне. С третьей стороны количество смертных случаев в армии на порядок превышают количество смертных случаев на зоне. Сколько министров сменилось, а порядок всё так и не наведут.Даже не знаю, считаю армия должна быть, но в ней должен быть порядок. И учить там именно военным специальностям, а не как маршировать и травку красить перед приездом генерала.