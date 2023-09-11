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Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47534
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отметил Зиятов. И перечислил другие причины: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей.
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G
Green_Sl
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 11:53
Комментарий удален модератором.
G
Green_Sl
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 11:54
Комментарий удален модератором.
G
Green_Sl
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 11:55
Комментарий удален модератором.
G
Green_Sl
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 11:57
Солдат ПВ с Вами!!!
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 72
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 13:45
Цитата:
а зачем вообще тогда детей рожать в Казахстане, должников плодить, пусть пополнением населения занимается госслужба а солдат пусть только сотрудники ВС рожают? а населению запретить рожать.
Skeptic:
У "яжематерей" одна песня в два куплета...
У "яжематерей" одна песня в два куплета...
а зачем вообще тогда детей рожать в Казахстане, должников плодить, пусть пополнением населения занимается госслужба а солдат пусть только сотрудники ВС рожают? а населению запретить рожать.
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 14:30
Что такое армия? Это не сво где в РФ мигранты насилуют женщин пока мужикы защищают родину , что такое армия, это когда сын, брат в форме не идёт по улице и скромничает . Армия это гогда в январе солдат в тик-так не прощается с мамой где его бросают в талпу без автомата . Армия должна быть мамой, папой . Силой
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 14:46
Не отдам своего сына . Заплачу кучу денег, . Сам сяду в тюрму за взятку . Но сына не отдам всяким Зеленским и в январским событиям .
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 14:55
Цитата:
Почему Зеленским?
Собрался в Украину что ли?
Ну можно на защиту России отдать, в какой нибудь Бахмут.
Ты же как вроде патриот России?
Там еще лет десять война будет идти, успеешь..
Vit:
Но сына не отдам всяким Зеленским
Но сына не отдам всяким Зеленским
Почему Зеленским?
Собрался в Украину что ли?
Ну можно на защиту России отдать, в какой нибудь Бахмут.
Ты же как вроде патриот России?
Там еще лет десять война будет идти, успеешь..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1026
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 14:55
Если говорить об армии в самом широком смысле (не путать с войсковым объединением различных частей и родов войск), то это - вооружённые силы страны.
Вооружённые. Силы. Грубо говоря - дубинка, предназначенная для защиты страны, Родины.
В этом смысле здесь совсем неуместны понятия "мама", "папа", "сын", "брат"...
Дубина на то и существует, чтобы её брали в руки и наносили удары по врагу. Удары, а не увещевания.
Кто присягу принимал, тот помнит про "тяготы и лишения".
А с такими настроениями, которые сейчас в обществе входят в моду, никакая армия страну не защитит.
...
Я в принципе не могу себе представить существование "общественного" движения типа "солдатские матери" в прошлом веке. Ибо в таком случае не многие из нас вообще на свет появились бы. А кто появился БЫ, тот сейчас дальше конюшни/свинарника какого-нибудь немецкого бюргера выйти не имел бы права.
Я уже не говорю об образовании, лечении, отдельной квартире... Максимум - на мыло. Или просто в пепел крематория.
Вооружённые. Силы. Грубо говоря - дубинка, предназначенная для защиты страны, Родины.
В этом смысле здесь совсем неуместны понятия "мама", "папа", "сын", "брат"...
Дубина на то и существует, чтобы её брали в руки и наносили удары по врагу. Удары, а не увещевания.
Кто присягу принимал, тот помнит про "тяготы и лишения".
А с такими настроениями, которые сейчас в обществе входят в моду, никакая армия страну не защитит.
...
Я в принципе не могу себе представить существование "общественного" движения типа "солдатские матери" в прошлом веке. Ибо в таком случае не многие из нас вообще на свет появились бы. А кто появился БЫ, тот сейчас дальше конюшни/свинарника какого-нибудь немецкого бюргера выйти не имел бы права.
Я уже не говорю об образовании, лечении, отдельной квартире... Максимум - на мыло. Или просто в пепел крематория.
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 15:02
Кстати, сколько тут патриотов с России, кто то отдал своего сына добровольцем, чтобы их ребенок защищал Россию?
Ладно, не напрягайтесь.
Знаю знаю, ряженные патриоты, которые только языком могут молоть..
Нечего сказать ведь, вот пока и исчезли с радаров, чтоб их слова не вызывали очередного позора..
Интересно, исполнил ли Йенг свое обещание и пошел добровольцем?
Нет.
Так и с каждым..
Ладно, не напрягайтесь.
Знаю знаю, ряженные патриоты, которые только языком могут молоть..
Нечего сказать ведь, вот пока и исчезли с радаров, чтоб их слова не вызывали очередного позора..
Интересно, исполнил ли Йенг свое обещание и пошел добровольцем?
Нет.
Так и с каждым..
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 15:05
А вот что странно, у меня племяш пошел защищать Россию, и не один..
Там есть еще один тупой, вроде тот тоже ушел, но в качестве мяса.
Блин, как, а, Сургут.
Оттуда..
Много их погибает недалеко от границ, срочников и им не выплачивают вообще ничего.
Самый лучший президент Путин в очередной раз их обманул..
Там есть еще один тупой, вроде тот тоже ушел, но в качестве мяса.
Блин, как, а, Сургут.
Оттуда..
Много их погибает недалеко от границ, срочников и им не выплачивают вообще ничего.
Самый лучший президент Путин в очередной раз их обманул..
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 15:06
Цитата:
111:Ты тоже так себе патриот, скидывая фотки дома где жил это не значат идти в армию
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 15:16
Цитата:
Я никогда им не был.
Никогда не вставал перед властями на колени, никогда не боготворил чиновников, никогда не получал от них подарки в виде дома за ребенка, которого ты обязан отправить на войну убивать чужих детей, за то что тебе дали дом..
Vit:
Ты тоже так себе патриот,
Ты тоже так себе патриот,
Я никогда им не был.
Никогда не вставал перед властями на колени, никогда не боготворил чиновников, никогда не получал от них подарки в виде дома за ребенка, которого ты обязан отправить на войну убивать чужих детей, за то что тебе дали дом..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1272
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 15:39
Цитата:
дак если покопаться в истории, то он только подтвердил уже имеющуюся информацию (а то и вообще "а был ли Павлик?"), а следовательно никак не может быть тут упомянут.
А Мереке конечно столько всего понаписал, что даже не знаю, если его сын (по уровню интеллекта явно переросший отца) пойдет служить, то как после такой писанины в глаза ему смотреть будет?)
Хотя да, простите, о чем, или точнее о ком это я) сможет легко)
Вопрос: а как начальник управления по делам обороны не в курсе, проводятся военно-полевые сборы или нет? Никак не согласовано разве с управлением образования? Или там обманывают?
ACROS:
Лавры Павлика Морозова - покоя не дают??
Лавры Павлика Морозова - покоя не дают??
дак если покопаться в истории, то он только подтвердил уже имеющуюся информацию (а то и вообще "а был ли Павлик?"), а следовательно никак не может быть тут упомянут.
А Мереке конечно столько всего понаписал, что даже не знаю, если его сын (по уровню интеллекта явно переросший отца) пойдет служить, то как после такой писанины в глаза ему смотреть будет?)
Хотя да, простите, о чем, или точнее о ком это я) сможет легко)
Вопрос: а как начальник управления по делам обороны не в курсе, проводятся военно-полевые сборы или нет? Никак не согласовано разве с управлением образования? Или там обманывают?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13953
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 15:56
что тут за бурное обсуждение такое было?))
прям покраснение что даже канада попала)
Цитата:
январские события тогда чаще случаться будут с такими мотивами не отдавать детей защищать народ))
а вообще тенденция мировая идет даже не к контрактной армии а прямо к ЧВК
в сша, британии ЧВК уже насчитывают под 100 тыс бойцов
россия догоняет
испанский и французский легион тоже вполне себе чвк
бойцы из чвк наиболее мотивированные и стойкие бойцы
они знают что бьются за бабки и за свой кайф
а ботаник призванный в армию и быстро обученый держать автомат и кидать гранату и в жизни никогда не дравшийся ну зачем ему эти сражения? его кпд в окопе равно нулю
он может быть больше пользы в тылу в разработке вооружения принес чем сидя под танком
но специфика набора солдат оставшаяся у нас еще с 19 века гласит что мясо должно идти в окоп на общих основах
просто если в 19 веке это мясо было из толпы дремучих крестьян то сейчас то чуть ли не каждый человек образован и обучен и терять такого человека это ставить минус в какой либо гражданской сфере
зато по улицам ходят толпы пассионарных мужиков, которым силу девать некуда, деруться, пьют, попадают на зону
а может дай им мотивацию в виде бабла они бы в бой ушли не задумываясь
но нет-такие в армии не нужны
командир с ними не справится
а вот 18 летних пацанов строить это он крутой конечно)
прям покраснение что даже канада попала)
Цитата:
Vit:
Не отдам своего сына . Заплачу кучу денег, . Сам сяду в тюрму за взятку . Но сына не отдам всяким Зеленским и в январским событиям .
Не отдам своего сына . Заплачу кучу денег, . Сам сяду в тюрму за взятку . Но сына не отдам всяким Зеленским и в январским событиям .
январские события тогда чаще случаться будут с такими мотивами не отдавать детей защищать народ))
а вообще тенденция мировая идет даже не к контрактной армии а прямо к ЧВК
в сша, британии ЧВК уже насчитывают под 100 тыс бойцов
россия догоняет
испанский и французский легион тоже вполне себе чвк
бойцы из чвк наиболее мотивированные и стойкие бойцы
они знают что бьются за бабки и за свой кайф
а ботаник призванный в армию и быстро обученый держать автомат и кидать гранату и в жизни никогда не дравшийся ну зачем ему эти сражения? его кпд в окопе равно нулю
он может быть больше пользы в тылу в разработке вооружения принес чем сидя под танком
но специфика набора солдат оставшаяся у нас еще с 19 века гласит что мясо должно идти в окоп на общих основах
просто если в 19 веке это мясо было из толпы дремучих крестьян то сейчас то чуть ли не каждый человек образован и обучен и терять такого человека это ставить минус в какой либо гражданской сфере
зато по улицам ходят толпы пассионарных мужиков, которым силу девать некуда, деруться, пьют, попадают на зону
а может дай им мотивацию в виде бабла они бы в бой ушли не задумываясь
но нет-такие в армии не нужны
командир с ними не справится
а вот 18 летних пацанов строить это он крутой конечно)
-
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