Отправлено: - 15:56

Vit:

Не отдам своего сына . Заплачу кучу денег, . Сам сяду в тюрму за взятку . Но сына не отдам всяким Зеленским и в январским событиям .

что тут за бурное обсуждение такое было?))прям покраснение что даже канада попала)Цитата:январские события тогда чаще случаться будут с такими мотивами не отдавать детей защищать народ))а вообще тенденция мировая идет даже не к контрактной армии а прямо к ЧВКв сша, британии ЧВК уже насчитывают под 100 тыс бойцовроссия догоняетиспанский и французский легион тоже вполне себе чвкбойцы из чвк наиболее мотивированные и стойкие бойцыони знают что бьются за бабки и за свой кайфа ботаник призванный в армию и быстро обученый держать автомат и кидать гранату и в жизни никогда не дравшийся ну зачем ему эти сражения? его кпд в окопе равно нулюон может быть больше пользы в тылу в разработке вооружения принес чем сидя под танкомно специфика набора солдат оставшаяся у нас еще с 19 века гласит что мясо должно идти в окоп на общих основахпросто если в 19 веке это мясо было из толпы дремучих крестьян то сейчас то чуть ли не каждый человек образован и обучен и терять такого человека это ставить минус в какой либо гражданской сферезато по улицам ходят толпы пассионарных мужиков, которым силу девать некуда, деруться, пьют, попадают на зонуа может дай им мотивацию в виде бабла они бы в бой ушли не задумываясьно нет-такие в армии не нужныкомандир с ними не справитсяа вот 18 летних пацанов строить это он крутой конечно)