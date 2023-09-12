Skeptic:"Чтобы быть грамотным, необходимо с малого детства много читать. И читать хорошую литературу, классиков"
Соглашусь! Именно классиков! Даже с точки зрения грамотности Ибо там уже все тексты проверены-перепроверены предыдущими изданиями, когда грамматическая и др. ошибки воспринимались как катастрофа. Глаза многочитающих привыкают к правильному написанию слов и человек автоматически пишет грамотно, нисколько не задумываясь о правилах Сейчас же молодые люди, читающие современных авторов, скорее всего,только нахватаются перлов типа:" он любовался ей", "она одела шёлковое платье,причесалась..."баллюстрада", "дермантин"
saba: Современный автор, но тоже можно зачислить в разряд классиков.
Юлий Ким, советский, российский и израильский поэт, драматург, награждённый медалью "Защитнику свободной России", определённо может быть отнесён к классикам.
Речь о тьме современных авторов и "авториц", заполонивших литературные сайты интернета, самостоятельно закачивающих туда свои "шедевры" (Литресс, LitLib.info,Литнет и прорва других, где за плату можно почитать новинки литмира. Делают деньги). Для привлечения внимания используют эротику, мат Никакой грамотности, никаких редакторов-корректоров, СИ -самиздат! Заинтересовала одна "авторица", настрочившая 275 (!) любовных романов. Пишет под разными псевдонимами, но стиль, авторские шаблоны,однотипные ошибки позволяют определить автора "на раз". Просмотрела несколько романов. Особенно ей нравится использовать (в описании психического состояния своих героинь) фразу:"Я прикусила щёку изнутри" (пишет, кстати, всегда от первого лица). А в последней её новинке уже и мужчина, главный герой, тоже "прикусывает щёку изнутри" Процентов 40 текста -авторские шаблоны, кочуют из романа в роман (а зачем что-то изобретать при бедности авторского инструментария, проще "сплагиатить" у самой себя) Поэтому нынешним родителям не мешало бы просматривать, что читают их дети, чтобы вовремя сформировать литературный вкус и указать на неграмотность авторов.
Не только авторов , но к сожалению и переводчиковЦитата:
таноми52: израильский поэт,
А где же ещё и корейский? Не помню какой из советских композиторов классиков, кажется Блантер сказал:" Вся советская музыка выросла из еврейских маршев" это дословно, правильно наверное на еврейских маршах. Так и тут потри корейца и вылезет еврей. А если серьёзно даже не задумывался о его национальности. Поэт он, как говорится и в Африке поэт .
Не хотел сейчас про политику, но чтобы не вводила в заблуждение медаль. Она за диссидентскую деятельность. После 2014 года написал такие строки: Я с Украиной не воюю, я отношений с ней не рвал, как я ей пел, так и пою я, так i співаю, як співав…[18]
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