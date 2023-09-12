Отправлено: - 15:20

saba:

Современный автор, но тоже можно зачислить в разряд классиков.

Цитата:Юлий Ким, советский, российский и израильский поэт, драматург, награждённый медалью "Защитнику свободной России", определённо может быть отнесён к классикам.Речь о тьме современных авторов и "авториц", заполонивших литературные сайты интернета, самостоятельно закачивающих туда свои "шедевры" (Литресс, LitLib.info,Литнет и прорва других, где за плату можно почитать новинки литмира. Делают деньги).Для привлечения внимания используют эротику, матНикакой грамотности, никаких редакторов-корректоров, СИ -самиздат!Заинтересовала одна "авторица", настрочившая 275 (!) любовных романов. Пишет под разными псевдонимами, но стиль, авторские шаблоны,однотипные ошибки позволяют определить автора "на раз".Просмотрела несколько романов. Особенно ей нравится использовать (в описании психического состояния своих героинь) фразу:"Я прикусила щёку изнутри" (пишет, кстати, всегда от первого лица). А в последней её новинке уже и мужчина, главный герой, тоже "прикусывает щёку изнутри"Процентов 40 текста -авторские шаблоны, кочуют из романа в роман (а зачем что-то изобретать при бедности авторского инструментария, проще "сплагиатить" у самой себя)Поэтому нынешним родителям не мешало бы просматривать, что читают их дети, чтобы вовремя сформировать литературный вкус и указать на неграмотность авторов.Вот такие, брат, дела! Литературные