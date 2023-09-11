Отправлено: - 23:38

maxsaf:

Все правильно - чтобы у тебя не было времени в ватном болоте сидеть

Цитата:Суд тоже такое дело.Они нам дали время до 14.09.Ну наш ответ будет....Да, сегодня на собрании, пока не разглашаем, как будем наносить ответный удар депутатам маслихата..