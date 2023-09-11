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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 58 из 58«1...565758
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30680
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:38
#856
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Цитата:
maxsaf:
Все правильно - чтобы у тебя не было времени в ватном болоте сидеть

Суд тоже такое дело.
Они нам дали время до 14.09.
Ну наш ответ будет....
Да, сегодня на собрании, пока не разглашаем, как будем наносить ответный удар депутатам маслихата..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30680
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:40
#857
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Сегодня в час пик ехали до поликлиники полчаса, чуть не опоздали.
Хорошо что запись на 18.50
Пришли в 18.55, успели.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30680
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:42
#858
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Сегодня уже и не гуляли, дождь такой мелкий и противный, еще и холодно

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30680
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:44
#859
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Ну и пошли на собрание с Амиркой


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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
419
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.09.23 - 13:07
#860
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