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≡ Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47533
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
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- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отметил Зиятов. И перечислил другие причины: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей.
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G
Green_Sl
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 11:53
#30
Комментарий удален модератором.
G
Green_Sl
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 11:54
#31
Комментарий удален модератором.
G
Green_Sl
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 11:55
#32
Комментарий удален модератором.
G
Green_Sl
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 11:57
#33
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Солдат ПВ с Вами!!!
D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
72
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 13:45
#34
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Цитата:
Skeptic:
У "яжематерей" одна песня в два куплета...

а зачем вообще тогда детей рожать в Казахстане, должников плодить, пусть пополнением населения занимается госслужба а солдат пусть только сотрудники ВС рожают? а населению запретить рожать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13121
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 14:30
#35
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Что такое армия? Это не сво где в РФ мигранты насилуют женщин пока мужикы защищают родину , что такое армия, это когда сын, брат в форме не идёт по улице и скромничает . Армия это гогда в январе солдат в тик-так не прощается с мамой где его бросают в талпу без автомата . Армия должна быть мамой, папой . Силой
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13121
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 12.09.23 - 14:46
#36
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Не отдам своего сына . Заплачу кучу денег, . Сам сяду в тюрму за взятку . Но сына не отдам всяким Зеленским и в январским событиям .
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