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Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47529
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отметил Зиятов. И перечислил другие причины: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30675
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 18:02
Старый баян конечно, но вроде ничего и не изменилось..
В автобусе женщины допустим заложники, дети..
В автобусе женщины допустим заложники, дети..
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 19:14
Цитата:
Где платят - 500000 рублей? Поясните?
111:
Где платят - 500000 рублей? Поясните?
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 19:17
Факты за подбитую сшапападндую технику!!! Не принимаются.
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 20:35
Цитата:
Цитата:
Товарищ начальник управления по делам обороны Костаная Батырхан ЗИЯТОВ, обратите внимание, вот так местный блогер инфлюенсер дискредитирует службу в армии.
111:
Там для тупых само то
Там для тупых само то
Цитата:
111:
В армию да, напрочь надо быть отбитым
В армию да, напрочь надо быть отбитым
Товарищ начальник управления по делам обороны Костаная Батырхан ЗИЯТОВ, обратите внимание, вот так местный блогер инфлюенсер дискредитирует службу в армии.
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 20:37
Комментарий удален модератором.
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 20:40
Цитата:
Более того, пособия получают и за девочек пусть они тоже служат, как в Израиле
Ольга kost:
Пособия на детей платят выборочно, а служить заставляют всех (мальчиков)
Пособия на детей платят выборочно, а служить заставляют всех (мальчиков)
Более того, пособия получают и за девочек пусть они тоже служат, как в Израиле
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 953
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 22:06
Цитата:
Аким верно всё говорит. Военкомам лишь бы план по набору выполнить, не вникая в причины недобора. У соседа сын бросив учёбу сам пошёл в армию, где-то под Алматой служит. Отец ему бесконечно деньги, посылки передаёт. Съездил к нему и после сказал, что там просто бардак какой-то.
Аким Костаная считает, что выполнить наряд призыва - не проблема.
- В причинах надо разбираться, - сказал аким. - Ведь в последние 10 лет люди сами стремились пойти в армию, чтобы потом работать в органах
- В причинах надо разбираться, - сказал аким. - Ведь в последние 10 лет люди сами стремились пойти в армию, чтобы потом работать в органах
Аким верно всё говорит. Военкомам лишь бы план по набору выполнить, не вникая в причины недобора. У соседа сын бросив учёбу сам пошёл в армию, где-то под Алматой служит. Отец ему бесконечно деньги, посылки передаёт. Съездил к нему и после сказал, что там просто бардак какой-то.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4778
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 22:13
Цитата:
Вооружение - есть наверное, бюджет деньги на перевооружение армии выделяет же, просто мотивации нет: - всё же принадлежит бывшему, даже и ССГПО - его говорят: - кто же за него пойдёт воевать- пусть дочери и зятья и внуки за него бьются.
111:
Служить там вообще зачем
Служить там вообще зачем
Вооружение - есть наверное, бюджет деньги на перевооружение армии выделяет же, просто мотивации нет: - всё же принадлежит бывшему, даже и ССГПО - его говорят: - кто же за него пойдёт воевать- пусть дочери и зятья и внуки за него бьются.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4778
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 22:16
Цитата:
Лавры Павлика Морозова - покоя не дают??
maxsaf:
обратите внимание,
обратите внимание,
Лавры Павлика Морозова - покоя не дают??
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 22:22
Цитата:
Та не, просто раздражает
ACROS:
Лавры Павлика Морозова - покоя не дают??
Лавры Павлика Морозова - покоя не дают??
Та не, просто раздражает
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30675
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 22:25
Цитата:
Я же сказал, в России
И потом от 204 тысячи рублей, это плюс беспилотник 50 штук, танк 300 штук и тд..
Работа сдельная.
До сотки тысяч, это если ты больше всех убил и тд..
Итого миллионами хапают российские зольдаты..
[Исправлено: 111, 11.09.2023 - 22:26]
Green_Sl:
Где платят - 500000 рублей?
Где платят - 500000 рублей?
Я же сказал, в России
И потом от 204 тысячи рублей, это плюс беспилотник 50 штук, танк 300 штук и тд..
Работа сдельная.
До сотки тысяч, это если ты больше всех убил и тд..
Итого миллионами хапают российские зольдаты..
[Исправлено: 111, 11.09.2023 - 22:26]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2281
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 22:29
Не смог пройти мимо.
Цитата:
Ну и следом -
Цитата:
Оскорбление не только всей Армии Казахстана, но и старшего отличника.
Цитата:
111:
Если будет тупым, не будет учиться и все такое, пусть служит. Там для тупых само то..
Если будет тупым, не будет учиться и все такое, пусть служит. Там для тупых само то..
Ну и следом -
Цитата:
111:
Если наоборот, как наш старший, на красный диплом, то зачем он вообще в армии нужен, строить генералам дачи что ли или убивать украинских детей, для этого нужны только тупые.. Хотя тот хочет на контрактную пойти, все таки учился в кадетской школе. Его выбор.
Если наоборот, как наш старший, на красный диплом, то зачем он вообще в армии нужен, строить генералам дачи что ли или убивать украинских детей, для этого нужны только тупые.. Хотя тот хочет на контрактную пойти, все таки учился в кадетской школе. Его выбор.
Оскорбление не только всей Армии Казахстана, но и старшего отличника.
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 22:31
Цитата:
Своего отличника он оскорбляет, называя его мать - кухаркой. Но по сравнению с отзывами об армии это конечно мелочи.
Эл-починно:
Оскорбление не только всей Армии Казахстана, но и старшего отличника.
Оскорбление не только всей Армии Казахстана, но и старшего отличника.
Своего отличника он оскорбляет, называя его мать - кухаркой. Но по сравнению с отзывами об армии это конечно мелочи.
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 04:01
Цитата:
Ссылки на рекламу? Вы рекламируете сами!!! Это уже статья.!.
111:
Ссылки на рекламу? Вы рекламируете сами!!! Это уже статья.!.
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 12.09.23 - 10:12
Цитата:
Давно пора
Green_Sl:
Это уже статья.!.
Это уже статья.!.
Давно пора
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