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≡ Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47529
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 11.09.23 - 16:11
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В редакцию "НГ" обратились жители Костаная, обеспокоенные тем, что деревья и дома вдоль ул. Баймагамбетова от ул. Победы в сторону центра города «пойдут под бульдозер» из-за начавшихся там работ по расширению улицы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3114
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 11.09.23 - 16:11
#1
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Может таки лучше улицу Шевченко рядом с этим участком очистить от торговых палаток и киосков? И будет полноценный участок улицы.

[Исправлено: юля елиссева, 11.09.2023 - 16:14]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4778
Re: Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут...
Отправлено: 11.09.23 - 16:24
#2
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юля елиссева:
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Наверное, там КОМУ то из небожителей нового казахстана, земля приглянулась, для масштабного строительства, типа "МАРТ"- а словоблудие типа: -расширение, красная линия, госэкспертиза и прочее - это такая же чепуха как и в случае с кинотеатром" Кустанай" - историческую и культурную ценность не представляет, портит облик города и прочее.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
625
Re: Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут...
Отправлено: 11.09.23 - 17:14
#3
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Цитата:
отделе архитектуре

Цитата:
сомеваются

Цитата:
нужен широченные проспект

Цитата:
провело технического обследования


Наспех не пишите материалы, ну вы же солидное издание. Наймите корректора, или хотя бы смотрите на подчеркивания в текстовом редакторе или браузере. Несерьёзно же
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12434
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 00:24
#4
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Читатели очень правильно сомневаются, так как пресловутый акимат был неоднократно замечен в умышленном уничтожении деревьев.
Априори всех этих деятелей следует считать преступниками и экологическими террористами.
Все их действия следует рассматривать только под призмой УК.

Многократные факты говорят только об этом!! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 11.09.2023 - 21:36]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12434
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 00:31
#5
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Если в этом акимате что-то вдруг поменялось и они не думают дальше обгрызать городские деревья. то увы! :-)
Репутация со стороны деревьев давно потеряна и восстановить её вообще в этом веке невозможно.
Можно только попытаться, как поверить раскаявшемуся рецидивисту в наколках!
:lol: :lol:

Рецидивисту с тремя ходками на зону, кстати, поверить иногда можно.
У уголовника есть кодекс.
У коррумпированного приезжего чинуши ничего нет, кроме наворованного. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 11.09.2023 - 21:35]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12434
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 00:39
#6
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Хотя вполне возможно вдруг этот помёт чиновников неожиданно стал заботиться о городе.
Может быть кто-то даже знает примеры и скажет что звёзды сошлись и всё неожиданно поменялось.
Тогда флаг вам в руки, удачу за хвост! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30675
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 02:24
#7
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Цитата:
Серый волк:

Молодец Серый!
Сегодня хоть без путинской пропаганды наказал наших чиновников.
И это большой плюс!
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1792
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 09:27
#8
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Цитата:
vofkakst:
Наспех не пишите материалы

Исправил. Спасибо
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