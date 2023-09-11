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Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47529
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 11.09.23 - 16:11
В редакцию "НГ" обратились жители Костаная, обеспокоенные тем, что деревья и дома вдоль ул. Баймагамбетова от ул. Победы в сторону центра города «пойдут под бульдозер» из-за начавшихся там работ по расширению улицы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3114
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 11.09.23 - 16:11
Может таки лучше улицу Шевченко рядом с этим участком очистить от торговых палаток и киосков? И будет полноценный участок улицы.
[Исправлено: юля елиссева, 11.09.2023 - 16:14]
[Исправлено: юля елиссева, 11.09.2023 - 16:14]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4778
Re: Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут...
Отправлено: 11.09.23 - 16:24
юля елиссева:
[/quot
Наверное, там КОМУ то из небожителей нового казахстана, земля приглянулась, для масштабного строительства, типа "МАРТ"- а словоблудие типа: -расширение, красная линия, госэкспертиза и прочее - это такая же чепуха как и в случае с кинотеатром" Кустанай" - историческую и культурную ценность не представляет, портит облик города и прочее.
[/quot
Наверное, там КОМУ то из небожителей нового казахстана, земля приглянулась, для масштабного строительства, типа "МАРТ"- а словоблудие типа: -расширение, красная линия, госэкспертиза и прочее - это такая же чепуха как и в случае с кинотеатром" Кустанай" - историческую и культурную ценность не представляет, портит облик города и прочее.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 625
Re: Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут...
Отправлено: 11.09.23 - 17:14
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Наспех не пишите материалы, ну вы же солидное издание. Наймите корректора, или хотя бы смотрите на подчеркивания в текстовом редакторе или браузере. Несерьёзно же
отделе архитектуре
Цитата:
сомеваются
Цитата:
нужен широченные проспект
Цитата:
провело технического обследования
Наспех не пишите материалы, ну вы же солидное издание. Наймите корректора, или хотя бы смотрите на подчеркивания в текстовом редакторе или браузере. Несерьёзно же
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12434
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 00:24
Читатели очень правильно сомневаются, так как пресловутый акимат был неоднократно замечен в умышленном уничтожении деревьев.
Априори всех этих деятелей следует считать преступниками и экологическими террористами.
Все их действия следует рассматривать только под призмой УК.
Многократные факты говорят только об этом!!
[Исправлено: Серый волк, 11.09.2023 - 21:36]
Априори всех этих деятелей следует считать преступниками и экологическими террористами.
Все их действия следует рассматривать только под призмой УК.
Многократные факты говорят только об этом!!
[Исправлено: Серый волк, 11.09.2023 - 21:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12434
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 00:31
Если в этом акимате что-то вдруг поменялось и они не думают дальше обгрызать городские деревья. то увы!
Репутация со стороны деревьев давно потеряна и восстановить её вообще в этом веке невозможно.
Можно только попытаться, как поверить раскаявшемуся рецидивисту в наколках!
Рецидивисту с тремя ходками на зону, кстати, поверить иногда можно.
У уголовника есть кодекс.
У коррумпированного приезжего чинуши ничего нет, кроме наворованного.
[Исправлено: Серый волк, 11.09.2023 - 21:35]
Репутация со стороны деревьев давно потеряна и восстановить её вообще в этом веке невозможно.
Можно только попытаться, как поверить раскаявшемуся рецидивисту в наколках!
Рецидивисту с тремя ходками на зону, кстати, поверить иногда можно.
У уголовника есть кодекс.
У коррумпированного приезжего чинуши ничего нет, кроме наворованного.
[Исправлено: Серый волк, 11.09.2023 - 21:35]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12434
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 00:39
Хотя вполне возможно вдруг этот помёт чиновников неожиданно стал заботиться о городе.
Может быть кто-то даже знает примеры и скажет что звёзды сошлись и всё неожиданно поменялось.
Тогда флаг вам в руки, удачу за хвост!
Может быть кто-то даже знает примеры и скажет что звёзды сошлись и всё неожиданно поменялось.
Тогда флаг вам в руки, удачу за хвост!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30675
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 02:24
Цитата:
Молодец Серый!
Сегодня хоть без путинской пропаганды наказал наших чиновников.
И это большой плюс!
Серый волк:
Молодец Серый!
Сегодня хоть без путинской пропаганды наказал наших чиновников.
И это большой плюс!
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1792
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 09:27
Цитата:
Исправил. Спасибо
vofkakst:
Наспех не пишите материалы
Наспех не пишите материалы
Исправил. Спасибо
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