НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47529
14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.09.23 - 17:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Бейт Рахель-Хабад Любавич" названа в честь матери главного инициатора строительства и спонсора, президента Еврейского конгресса Казахстана Александра Машкевича.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4778
Re: 14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.09.23 - 17:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я помню открытие этой синагоги: - Машкевич хлопал сверху вниз, по плечу Кулагина: "...ну, чё Серёга....".
Широкий и компанейский парень, этот Машкевич- он и акима Актюбинской области в Хромтау, так же примерно похлопал, недавно.
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
350
Re: 14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.09.23 - 18:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всегда против посредников и их навязывая маркетинговых стратегий. Есть еврейский бог- Иегова, поклоняйтесь ему, зачем иметь православно-католического посредника в виде Иисуса или мусульманского Мухамеда. Аллилуйя или Славься Ягве.

Ну а мы казахстанцы будем верить в то что видим Солнце, Землю, Воздух и Воду, ну и соблюдать законы Республики Казахстан
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1269
14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.09.23 - 19:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждём приход Мошиаха.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19018
14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.09.23 - 19:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Ну а мы казахстанцы будем верить в то что видим Солнце, Землю, Воздух и Воду,

А как же 2030 и 2050? :-)
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1269
14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.09.23 - 20:31
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как же 2030 и 2050?

Это всё от лукавого.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19018
14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.09.23 - 20:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Это всё от лукавого.

Я так и знал :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4778
Re: 14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.09.23 - 21:57
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как же 2030 и 2050?


Так инициатор - на пенсии, а без него делов не будет.
Мы теперь - вернее власть- новые, справедливые и жана казахи .
Как в Комеди клаб- "...братан, мы сауна сегодня, мы вчера были аптекой..."
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4778
Re: 14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.09.23 - 22:04
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Иисуса


Ийсус - разве не еврей родом из Вифлеема??

Ильяс:
мы казахстанцы будем верить в то что видим[/qu

Мы, тридцать лет верили Елбасы и все эти тридцать лет (как Моисей),он вёл нас куда то.
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
350
Re: 14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 12.09.23 - 04:55
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё, урыли вы меня, каюсь
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS