Re: Требуется помощь: Семья осталась без дома из-за пожара в...

Отправлено: - 02:28

Пожарка минут 40..

Еще надо сказать спасибо ей.

Район Узкая колея просто заброшен и уже давно.

Наши власти ждут, когда там просто люди вымрут..