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≡ Требуется помощь: Семья осталась без дома из-за пожара в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47529
Требуется помощь: Семья осталась без дома из-за пожара в Костанае
Отправлено: 12.09.23 - 02:28
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В ночь с 5 на 6 сентября 2023 года у моей тёти в п. Узкая колея г. Костаная произошел страшный пожар - сгорел дом по улице Титова, всё пострадало. Хозяева, слава Богу, живы, успели выпрыгнуть. В чём спали, в том и остались.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30675
Re: Требуется помощь: Семья осталась без дома из-за пожара в...
Отправлено: 12.09.23 - 02:28
#1
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Пожарка минут 40..
Еще надо сказать спасибо ей.
Район Узкая колея просто заброшен и уже давно.
Наши власти ждут, когда там просто люди вымрут..
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