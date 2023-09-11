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Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
Вырубка деревьев возможна после госэкспертизы - Как будут расширять ул. Баймагамбетова в Костанае
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