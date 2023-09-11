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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 57 из 58«1...55565758»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:17
#841
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Какие то дачи, и пвтобус из детства под номером 7

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:18
#842
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Никак не вкуриваю, это Заречный что ли, ехали то нормально, похоже на него

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:19
#843
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Никак не поймем, где мы.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:20
#844
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О, даже эти дома не анушают доверия, откуда они?

pic upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:23
#845
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И только проехав дальше, наконец то узнаю комплекс Марсель..
Мда уж.
Сколько тут жил, а не знал, что Узкая соединяется таким образом с КСК, с Каирбекова..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19017
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:24
#846
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Цитата:
111:
Тут кухарка находит грибы

Цитата:
maxsaf: Своего отличника он оскорбляет, называя его мать - кухаркой. Но по сравнению с отзывами об армии это конечно мелочи.




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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:25
#847
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Ну и уже не возвращаемся на Узкую, а то Амирка от усталости, хорошей такой, засыпать начал, мы в принципе тоже, идем развеиваться в Голднечный..
В принципе так прошел неплохой день..



[Исправлено: 111, 11.09.2023 - 23:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:27
#848
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Цитата:
maxsaf:
Тут кухарка находит грибы

Да, грибов много, грибники знают где растут крупные шампиньоны, когда на великах едут, небольшая такая зависть.
Иы же нарвали что то непонятное..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:30
#849
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Сегодня квартиросдатчики опять на нас в суд подают, уведомления всем 20 ти человекам прислали, мол отдайте ключи от шлагбаума по хорошему, хотел им такое фото отослать

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19017
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:31
#850
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Цитата:
111:
хотел им такое фото отослать

Плагиат :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:32
#851
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Или ключ спрятан на высоком дереве, на дубе том, найди яйко и тд

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19017
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:33
#852
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Цитата:
111:
Пока пишу, тут опять в личку начали запугивать, уже три коммерсанта, судами

Теперь тебя ещё и военком ищет, номер вацапа свой напомни :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:33
#853
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Цитата:
maxsaf:
Плагиат

Не показал.
Наверно слишком будет.
Пятеро предпринимателей подают на меня в суд.
Опять побегать по судам придется..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30673
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:35
#854
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Цитата:
maxsaf:
Теперь тебя ещё и военком ищет, номер вацапа свой напомни

У нас такое не канает.
В России да, там сейчас и по вацапе и по электронке и на выборах волонтеров..
Под миллион потеряли бедные, никто больше не хочет погибать..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19017
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:35
#855
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Цитата:
111:
Пятеро предпринимателей подают на меня в суд. Опять побегать по судам придется..

Все правильно - чтобы у тебя не было времени в ватном болоте сидеть :lol:
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Страница 57 из 58«1...55565758»
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