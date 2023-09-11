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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:17
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:18
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:19
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:20
О, даже эти дома не анушают доверия, откуда они?
pic upload
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:23
И только проехав дальше, наконец то узнаю комплекс Марсель..
Мда уж.
Сколько тут жил, а не знал, что Узкая соединяется таким образом с КСК, с Каирбекова..
Мда уж.
Сколько тут жил, а не знал, что Узкая соединяется таким образом с КСК, с Каирбекова..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:24
Цитата:
Цитата:
111:
Тут кухарка находит грибы
Тут кухарка находит грибы
Цитата:
maxsaf: Своего отличника он оскорбляет, называя его мать - кухаркой. Но по сравнению с отзывами об армии это конечно мелочи.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:25
Ну и уже не возвращаемся на Узкую, а то Амирка от усталости, хорошей такой, засыпать начал, мы в принципе тоже, идем развеиваться в Голднечный..
В принципе так прошел неплохой день..
[Исправлено: 111, 11.09.2023 - 23:26]
В принципе так прошел неплохой день..
[Исправлено: 111, 11.09.2023 - 23:26]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:27
Цитата:
Да, грибов много, грибники знают где растут крупные шампиньоны, когда на великах едут, небольшая такая зависть.
Иы же нарвали что то непонятное..
maxsaf:
Тут кухарка находит грибы
Тут кухарка находит грибы
Да, грибов много, грибники знают где растут крупные шампиньоны, когда на великах едут, небольшая такая зависть.
Иы же нарвали что то непонятное..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:30
Сегодня квартиросдатчики опять на нас в суд подают, уведомления всем 20 ти человекам прислали, мол отдайте ключи от шлагбаума по хорошему, хотел им такое фото отослать
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:31
Цитата:
Плагиат
111:
хотел им такое фото отослать
хотел им такое фото отослать
Плагиат
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:32
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:33
Цитата:
Теперь тебя ещё и военком ищет, номер вацапа свой напомни
111:
Пока пишу, тут опять в личку начали запугивать, уже три коммерсанта, судами
Пока пишу, тут опять в личку начали запугивать, уже три коммерсанта, судами
Теперь тебя ещё и военком ищет, номер вацапа свой напомни
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:33
Цитата:
Не показал.
Наверно слишком будет.
Пятеро предпринимателей подают на меня в суд.
Опять побегать по судам придется..
maxsaf:
Плагиат
Плагиат
Не показал.
Наверно слишком будет.
Пятеро предпринимателей подают на меня в суд.
Опять побегать по судам придется..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:35
Цитата:
У нас такое не канает.
В России да, там сейчас и по вацапе и по электронке и на выборах волонтеров..
Под миллион потеряли бедные, никто больше не хочет погибать..
maxsaf:
Теперь тебя ещё и военком ищет, номер вацапа свой напомни
Теперь тебя ещё и военком ищет, номер вацапа свой напомни
У нас такое не канает.
В России да, там сейчас и по вацапе и по электронке и на выборах волонтеров..
Под миллион потеряли бедные, никто больше не хочет погибать..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.09.23 - 23:35
Цитата:
Все правильно - чтобы у тебя не было времени в ватном болоте сидеть
111:
Пятеро предпринимателей подают на меня в суд. Опять побегать по судам придется..
Пятеро предпринимателей подают на меня в суд. Опять побегать по судам придется..
Все правильно - чтобы у тебя не было времени в ватном болоте сидеть
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