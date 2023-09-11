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≡ Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47528
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
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- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отметил Зиятов. И перечислил другие причины: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30643
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 18:02
#15
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Старый баян конечно, но вроде ничего и не изменилось..
В автобусе женщины допустим заложники, дети..


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G
§ Green_Sl
(Пользователи)
Регистрация:
06.09.23
Сообщений:
7
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 19:14
#16
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Цитата:
111:

Где платят - 500000 рублей? Поясните?
Профайл
G
§ Green_Sl
(Пользователи)
Регистрация:
06.09.23
Сообщений:
7
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 19:17
#17
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Факты за подбитую сшапападндую технику!!! Не принимаются.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19010
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 20:35
#18
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Цитата:
111:
Там для тупых само то

Цитата:
111:
В армию да, напрочь надо быть отбитым

Товарищ начальник управления по делам обороны Костаная Батырхан ЗИЯТОВ, обратите внимание, вот так местный блогер инфлюенсер дискредитирует службу в армии.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19010
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 20:37
#19
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Цитата:
Green_Sl:
Где платят - 500000 рублей? Поясните?

Не связывайтесь, там фляга свистит конкретно, все ваши аргументы все равно через ту дырочку вытекут. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19010
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 20:40
#20
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Цитата:
Ольга kost:
Пособия на детей платят выборочно, а служить заставляют всех (мальчиков)

Более того, пособия получают и за девочек :lol: пусть они тоже служат, как в Израиле :lol:
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
953
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 22:06
#21
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Цитата:
Аким Костаная считает, что выполнить наряд призыва - не проблема.

- В причинах надо разбираться, - сказал аким. - Ведь в последние 10 лет люди сами стремились пойти в армию, чтобы потом работать в органах


Аким верно всё говорит. Военкомам лишь бы план по набору выполнить, не вникая в причины недобора. У соседа сын бросив учёбу сам пошёл в армию, где-то под Алматой служит. Отец ему бесконечно деньги, посылки передаёт. Съездил к нему и после сказал, что там просто бардак какой-то.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4778
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 22:13
#22
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Цитата:
111:
Служить там вообще зачем


Вооружение - есть наверное, бюджет деньги на перевооружение армии выделяет же, просто мотивации нет: - всё же принадлежит бывшему, даже и ССГПО - его говорят: - кто же за него пойдёт воевать- пусть дочери и зятья и внуки за него бьются.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4778
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 22:16
#23
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Цитата:
maxsaf:
обратите внимание,


Лавры Павлика Морозова - покоя не дают??
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