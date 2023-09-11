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"Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов потребовал следить за качеством ремонта дорог
"Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов потребовал следить за качеством ремонта дорог
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47528
"Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов потребовал следить за качеством ремонта дорог
Отправлено: 11.09.23 - 11:00
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании штаба по реализации предвыборной программы главы государства потребовал обеспечить надлежащее качество дорог, чтобы весной асфальт не сошёл вместе со снегом,
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 101
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 11:00
Дороги в которые ввалили государственные деньги в прошлом году уже поплыли, эти деятели завалят все программы и поручения, а акима области сделают крайним, закон о государственных закупках в конце концов, президента только не себя "любимых"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1025
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 16:44
Для начала необходимо исправить закон о госзакупках так, чтобы цена не была единственным критерием.
b
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.12
- Сообщений:
- 28
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 16:59
Дороги в Казахстане нужно проектировать и делать с учётом передвижения по ним тяжёлых большегрузных машин , уже отошли ЗИЛы и ГАЗоны , сейчас качество дорог такое , что они от езды легкового транспорта разваливаются . Сами же дорожники сваливают на плохое качество битума или на плохие погодные условия .
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 17:17
Самый надёжный, качественный и долговечный способ строительства и ремонта дорог: - нанимать иностранные фирмы( турецкие, немецкие, китайские) - лучше один раз хорошо заплатить и дорога на 15-20 лет будет в хорошем состоянии, чем почти каждый год или через год, вбухивать те же деньги на якобы ремонт с какой то мифической гарантии от прикормленных казахских фирм.
Тому свидетельство: - проспект Абая в Костанае, её буквально вчера сделали: - она уже - колея, трясучка и подрядчик вместе с заказчиком находят тысяча причин этому браку (и рано открыли и ещё что то). Но никогда не признаются что ОБА СХАЛТУРИЛИ - один сделал так халтурно, второй подписал эту халтуру - а. в итоге страдают водители и вот такие заявления умника Смаилова.
Тому свидетельство: - проспект Абая в Костанае, её буквально вчера сделали: - она уже - колея, трясучка и подрядчик вместе с заказчиком находят тысяча причин этому браку (и рано открыли и ещё что то). Но никогда не признаются что ОБА СХАЛТУРИЛИ - один сделал так халтурно, второй подписал эту халтуру - а. в итоге страдают водители и вот такие заявления умника Смаилова.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 625
"Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов потребовал следить за качеством ремонта дорог
Отправлено: 11.09.23 - 17:23
Цитата:
А зачем тогда будет нужен отдел транспорта, отдел ЖКХ?)))
Лучше бы спрашивали серьёзнее за принятые работы, вплоть до тюремного заключения- если приняты "хорошо" выполненные работы.
будет в хорошем состоянии, чем почти каждый год или через год,
А зачем тогда будет нужен отдел транспорта, отдел ЖКХ?)))
Лучше бы спрашивали серьёзнее за принятые работы, вплоть до тюремного заключения- если приняты "хорошо" выполненные работы.
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 17:36
Цитата:
Наверное, этого не будет НИКОГДА- коррупция или взяточниство - пронизано с самого низа и до самого верха - они что друг-друга будут наказать.
Наказывают показательно только того, кто или по глупости попался или в наказание, за то что берега попутал и вовремя кое с кем не поделился.
vofkakst:
спрашивали серьёзнее за принятые работы
спрашивали серьёзнее за принятые работы
Наверное, этого не будет НИКОГДА- коррупция или взяточниство - пронизано с самого низа и до самого верха - они что друг-друга будут наказать.
Наказывают показательно только того, кто или по глупости попался или в наказание, за то что берега попутал и вовремя кое с кем не поделился.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2802
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 17:41
Цитата:
Помнится в конце 90х работала турецкая фирма на строительстве дороги Балхаш-Караганда. нарекания были абсолютно те же , что к нашим дорожникамЦитата:
Сколько за последнее десятилетие руководителей отдела ЖКХ которые избежали уголовного преследования? На г-на Маклюка до сих пор смотреть жалко. Хотя не знаю, от тюрьмы у него такое или просто заболевание или всё вместе.
ACROS:
турецкие,
турецкие,
Помнится в конце 90х работала турецкая фирма на строительстве дороги Балхаш-Караганда. нарекания были абсолютно те же , что к нашим дорожникамЦитата:
vofkakst:
тюремного заключения-
тюремного заключения-
Сколько за последнее десятилетие руководителей отдела ЖКХ которые избежали уголовного преследования? На г-на Маклюка до сих пор смотреть жалко. Хотя не знаю, от тюрьмы у него такое или просто заболевание или всё вместе.
"Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов потребовал следить за качеством ремонта дорог
Отправлено: 11.09.23 - 22:07
Цитата:
От Карабутака до границы Костанайской области дорогу ремонтировали турки - прошло более 20 лет- и дорога хорошая до сих пор.
saba:
90х работала турецкая фирма
90х работала турецкая фирма
От Карабутака до границы Костанайской области дорогу ремонтировали турки - прошло более 20 лет- и дорога хорошая до сих пор.
-
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