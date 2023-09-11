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≡ "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов потребовал следить за качеством ремонта дорог
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47528
"Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов потребовал следить за качеством ремонта дорог
Отправлено: 11.09.23 - 11:00
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Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании штаба по реализации предвыборной программы главы государства потребовал обеспечить надлежащее качество дорог, чтобы весной асфальт не сошёл вместе со снегом,
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
101
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 11:00
#1
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Дороги в которые ввалили государственные деньги в прошлом году уже поплыли, эти деятели завалят все программы и поручения, а акима области сделают крайним, закон о государственных закупках в конце концов, президента только не себя "любимых"
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1025
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 16:44
#2
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Для начала необходимо исправить закон о госзакупках так, чтобы цена не была единственным критерием.
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b
§ berkut_1973
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.12
Сообщений:
28
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 16:59
#3
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Дороги в Казахстане нужно проектировать и делать с учётом передвижения по ним тяжёлых большегрузных машин , уже отошли ЗИЛы и ГАЗоны , сейчас качество дорог такое , что они от езды легкового транспорта разваливаются . Сами же дорожники сваливают на плохое качество битума или на плохие погодные условия .
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4778
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 17:17
#4
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Самый надёжный, качественный и долговечный способ строительства и ремонта дорог: - нанимать иностранные фирмы( турецкие, немецкие, китайские) - лучше один раз хорошо заплатить и дорога на 15-20 лет будет в хорошем состоянии, чем почти каждый год или через год, вбухивать те же деньги на якобы ремонт с какой то мифической гарантии от прикормленных казахских фирм.
Тому свидетельство: - проспект Абая в Костанае, её буквально вчера сделали: - она уже - колея, трясучка и подрядчик вместе с заказчиком находят тысяча причин этому браку (и рано открыли и ещё что то). Но никогда не признаются что ОБА СХАЛТУРИЛИ - один сделал так халтурно, второй подписал эту халтуру - а. в итоге страдают водители и вот такие заявления умника Смаилова.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
625
"Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов потребовал следить за качеством ремонта дорог
Отправлено: 11.09.23 - 17:23
#5
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Цитата:
будет в хорошем состоянии, чем почти каждый год или через год,

А зачем тогда будет нужен отдел транспорта, отдел ЖКХ?)))

Лучше бы спрашивали серьёзнее за принятые работы, вплоть до тюремного заключения- если приняты "хорошо" выполненные работы.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4778
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 17:36
#6
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Цитата:
vofkakst:
спрашивали серьёзнее за принятые работы


Наверное, этого не будет НИКОГДА- коррупция или взяточниство - пронизано с самого низа и до самого верха - они что друг-друга будут наказать.
Наказывают показательно только того, кто или по глупости попался или в наказание, за то что берега попутал и вовремя кое с кем не поделился.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2802
Re: "Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов...
Отправлено: 11.09.23 - 17:41
#7
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Цитата:
ACROS:
турецкие,

Помнится в конце 90х работала турецкая фирма на строительстве дороги Балхаш-Караганда. нарекания были абсолютно те же , что к нашим дорожникамЦитата:
vofkakst:
тюремного заключения-

Сколько за последнее десятилетие руководителей отдела ЖКХ которые избежали уголовного преследования? На г-на Маклюка до сих пор смотреть жалко. Хотя не знаю, от тюрьмы у него такое или просто заболевание или всё вместе.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4778
"Чтобы весной асфальт не сошёл со снегом". Смаилов потребовал следить за качеством ремонта дорог
Отправлено: 11.09.23 - 22:07
#8
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Цитата:
saba:
90х работала турецкая фирма


От Карабутака до границы Костанайской области дорогу ремонтировали турки - прошло более 20 лет- и дорога хорошая до сих пор.
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