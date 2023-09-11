Отправлено: - 22:06

Аким Костаная считает, что выполнить наряд призыва - не проблема.



- В причинах надо разбираться, - сказал аким. - Ведь в последние 10 лет люди сами стремились пойти в армию, чтобы потом работать в органах





Цитата:Аким верно всё говорит. Военкомам лишь бы план по набору выполнить, не вникая в причины недобора. У соседа сын бросив учёбу сам пошёл в армию, где-то под Алматой служит. Отец ему бесконечно деньги, посылки передаёт. Съездил к нему и после сказал, что там просто бардак какой-то.