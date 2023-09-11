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Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
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