Отправлено: - 21:17

drakon:

95-й - 1.94 Евро.

Цитата:Ничего догоним и перегоним, по штрафам была попытка почти удачная, не прошло пришлось снизить. А по бензину легко, тем более не автогаз, буйные западные казахи на бензине не ездят. 1,94х497=964,18. Всего то. Догоним