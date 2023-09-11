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≡ Напавшему на подростка пьяному рудничанину грозит срок до двух лет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47528
Напавшему на подростка пьяному рудничанину грозит срок до двух лет
Отправлено: 11.09.23 - 16:00
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Полиция установила личность мужчины, напавшего на 13-летнего подростка на спортплощадке. Его водворили в медицинский вытрезвитель. Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".
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G
§ Green_Sl
(Пользователи)
Регистрация:
06.09.23
Сообщений:
7
Re: Напавшему на подростка пьяному рудничанину грозит срок до...
Отправлено: 11.09.23 - 16:00
#1
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Всем Здравствуйте! А как же ст.106.п11 от 3-х до 8-ми?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30643
Напавшему на подростка пьяному рудничанину грозит срок до двух лет
Отправлено: 11.09.23 - 20:02
#2
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Цитата:
Green_Sl:
Всем Здравствуйте! А как же ст.106.п11 от 3-х до 8-ми

Не подпадает.
Там нужны ранения средней тяжести, топором допустим, ножом или молотком.
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G
§ Green_Sl
(Пользователи)
Регистрация:
06.09.23
Сообщений:
7
Напавшему на подростка пьяному рудничанину грозит срок до двух лет
Отправлено: 11.09.23 - 21:18
#3
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Цитата:
111:

Внимательно читаем
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G
§ Green_Sl
(Пользователи)
Регистрация:
06.09.23
Сообщений:
7
Напавшему на подростка пьяному рудничанину грозит срок до двух лет
Отправлено: 11.09.23 - 21:18
#4
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Пункт 11 против малолетних
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