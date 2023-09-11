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≡ Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47528
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
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- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отметил Зиятов. И перечислил другие причины: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей.
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§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30640
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 18:02
#15
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Старый баян конечно, но вроде ничего и не изменилось..
В автобусе женщины допустим заложники, дети..


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