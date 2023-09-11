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≡ 14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47528
14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.09.23 - 17:42
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"Бейт Рахель-Хабад Любавич" названа в честь матери главного инициатора строительства и спонсора, президента Еврейского конгресса Казахстана Александра Машкевича.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4773
Re: 14 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.09.23 - 17:42
#1
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Я помню открытие этой синагоги: - Машкевич хлопал сверху вниз, по плечу Кулагина: "...ну, чё Серёга....".
Широкий и компанейский парень, этот Машкевич- он и акима Актюбинской области в Хромтау, так же примерно похлопал, недавно.
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