Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?

Отправлено: - 17:45

Зато другому подыартило, с кухарки стороны там есть типа родич, чисто русский, пришел, на казахском заговорил.

И потом, кто разгонял с автоматами митинг в Алматы, им вписали что то участник войны или что то в этом роде.

Теперь зеленый свет по жизни, за то, что Родину защищал.

А ведь прятался от армии, его нашли те, кому его сдали.

Ниче, и так здоровый был, пришел каким то жирдяем, так нормально в армии было ему..

Кто разгоняет митинги, тем везет, они вообще готовы там на все, чтоб их убивать, чтоб быть Героями..