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Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47528
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отметил Зиятов. И перечислил другие причины: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3114
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
Армия должна быть профессиональной на 100% контрактной основе. Все эти разговоры о долге государству бредятина полная.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 139
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:41
почему я должна растить сына одевать, кормить, обучать за свой счет, а потом отправлять в армию какой то там долг отдавать?! Он должен только мне !!!!!!!!Нет желания и мотивации сейчас у молодежи служить, да и здоровье сейчас у всех не для службы. Пусть призывают по желанию. Хочет-иди, не хочет не иди.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1024
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:49
У "яжематерей" одна песня в два куплета...
1. Как бы сыночку от армии под юбкой спрятать?
2. Где же моя доча себе настоящего мужика найдёт, если кругом одни маменькины сынки?
1. Как бы сыночку от армии под юбкой спрятать?
2. Где же моя доча себе настоящего мужика найдёт, если кругом одни маменькины сынки?
(Пользователи)
- Откуда:
- Оттуда
- Регистрация:
- 26.02.07
- Сообщений:
- 27
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:50
Цитата:
Ну если объективно, он и вам должен довольно условно.
nmv85:
Он должен только мне !!!!!!!!
Он должен только мне !!!!!!!!
Ну если объективно, он и вам должен довольно условно.
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.19
- Сообщений:
- 9
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:50
Пособия на детей платят выборочно, а служить заставляют всех (мальчиков). Тех кого обеспечивают бесплатным питанием/одеждой, льготными местами в д/садах/колледжах/вузах их и забирайте в первую очередь. А те, кого родители обеспечивали всем, что задолжали? Может я не права, не знаю.
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:08
Ну если как в России, платили бы по 500 тысяч рублей в месяц, то конечно бы, кто бы не пошел?
На наши это два с половиной ляма грубо говоря.
Жаднючее у нас государство..
[Исправлено: 111, 11.09.2023 - 17:09]
На наши это два с половиной ляма грубо говоря.
Жаднючее у нас государство..
[Исправлено: 111, 11.09.2023 - 17:09]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4773
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 17:31
Цитата:
Вы лично Амирку отдадите служить, или как раньше говорили - выполнить священный долг перед государством, за то что; - БЕСПЛАТНО воспитывали в д/саду; за то что БЕСПЛАТНО учили в школе; за то что БЕСПЛАТНО обучили профессии - в общем за счастливое и беззаботное детство ??
111:
кто бы не пошел
кто бы не пошел
Вы лично Амирку отдадите служить, или как раньше говорили - выполнить священный долг перед государством, за то что; - БЕСПЛАТНО воспитывали в д/саду; за то что БЕСПЛАТНО учили в школе; за то что БЕСПЛАТНО обучили профессии - в общем за счастливое и беззаботное детство ??
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:37
Цитата:
Если будет тупым, не будет учиться и все такое, пусть служит.
Там для тупых само то..
Если наоборот, как наш старший, на красный диплом, то зачем он вообще в армии нужен, строить генералам дачи что ли или убивать украинских детей, для этого нужны только тупые..
Хотя тот хочет на контрактную пойти, все таки учился в кадетской школе.
Его выбор.
Посмотрим.
Вот если бы платили нормально, можно и патриотом стать..
ACROS:
Вы лично Амирку отдадите служить
Вы лично Амирку отдадите служить
Если будет тупым, не будет учиться и все такое, пусть служит.
Там для тупых само то..
Если наоборот, как наш старший, на красный диплом, то зачем он вообще в армии нужен, строить генералам дачи что ли или убивать украинских детей, для этого нужны только тупые..
Хотя тот хочет на контрактную пойти, все таки учился в кадетской школе.
Его выбор.
Посмотрим.
Вот если бы платили нормально, можно и патриотом стать..
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:41
Ради ментуры если только..
Племянник в ментуру хотел сильно, два года просилмя в армию, в 21 год взяли в ВДВ. Год служил, два отпуска, сеструха двоюродная ему несколько коров наверно отвезла в Алмату.
Пришел пополневший.
В ментовку не взяли.
Таксует на пацанских тасках..
Зачем служил?
Племянник в ментуру хотел сильно, два года просилмя в армию, в 21 год взяли в ВДВ. Год служил, два отпуска, сеструха двоюродная ему несколько коров наверно отвезла в Алмату.
Пришел пополневший.
В ментовку не взяли.
Таксует на пацанских тасках..
Зачем служил?
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:45
Зато другому подыартило, с кухарки стороны там есть типа родич, чисто русский, пришел, на казахском заговорил.
И потом, кто разгонял с автоматами митинг в Алматы, им вписали что то участник войны или что то в этом роде.
Теперь зеленый свет по жизни, за то, что Родину защищал.
А ведь прятался от армии, его нашли те, кому его сдали.
Ниче, и так здоровый был, пришел каким то жирдяем, так нормально в армии было ему..
Кто разгоняет митинги, тем везет, они вообще готовы там на все, чтоб их убивать, чтоб быть Героями..
И потом, кто разгонял с автоматами митинг в Алматы, им вписали что то участник войны или что то в этом роде.
Теперь зеленый свет по жизни, за то, что Родину защищал.
А ведь прятался от армии, его нашли те, кому его сдали.
Ниче, и так здоровый был, пришел каким то жирдяем, так нормально в армии было ему..
Кто разгоняет митинги, тем везет, они вообще готовы там на все, чтоб их убивать, чтоб быть Героями..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4773
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 17:45
Цитата:
Одну корову нужно было оставить для ментовских - сразу бы приняли и через пару лет "отбил" бы эту корову и работал бы уже на себя.
111:
ему несколько коров наверно отвезла в Алмату.
ему несколько коров наверно отвезла в Алмату.
Одну корову нужно было оставить для ментовских - сразу бы приняли и через пару лет "отбил" бы эту корову и работал бы уже на себя.
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:50
Цитата:
Там чистки каждые полгода пошли, многие боятся брать.
А знакомых генералов нет у нас.
Да и корову не хватило бы.
Помню наши, те, кто меня воспитали, их богатеи с Атырау, тут в школе М отдали 6 штук зелени, чтобы их отпрыск прошел кафедру.
Это просто кафедра, чтоб откосить, хотя такса была раньше 2 штуки зелени.
На ментуру что то вообще, если тупой, много надо отдать..
ACROS:
Одну корову нужно было оставить для ментовских -
Одну корову нужно было оставить для ментовских -
Там чистки каждые полгода пошли, многие боятся брать.
А знакомых генералов нет у нас.
Да и корову не хватило бы.
Помню наши, те, кто меня воспитали, их богатеи с Атырау, тут в школе М отдали 6 штук зелени, чтобы их отпрыск прошел кафедру.
Это просто кафедра, чтоб откосить, хотя такса была раньше 2 штуки зелени.
На ментуру что то вообще, если тупой, много надо отдать..
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:55
Другой с России племяш, он сразу пошел в учебку на летчика.
Богатая семья, очень.
Отец его очень гордился, что он там убивает Игил или кого то там в Сирии, говорил в шутку, если надо и вас замочим, будете брыкаться..
В армию да, напрочь надо быть отбитым, чтобы готовиться убивать мирных людей..
Но таких среди нас множество.
Если скажет президент, убьют мать родную и не посмотрят ни на что..
Они же патриоты..
Богатая семья, очень.
Отец его очень гордился, что он там убивает Игил или кого то там в Сирии, говорил в шутку, если надо и вас замочим, будете брыкаться..
В армию да, напрочь надо быть отбитым, чтобы готовиться убивать мирных людей..
Но таких среди нас множество.
Если скажет президент, убьют мать родную и не посмотрят ни на что..
Они же патриоты..
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 18:00
А наша армия, с устаревшим советским вооружением, наверно это посмешище..
Служить там вообще зачем?
Чтобы против Хаймарсов воевать с шайтан палкой?
Служить там вообще зачем?
Чтобы против Хаймарсов воевать с шайтан палкой?
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