Отправлено: - 17:23

будет в хорошем состоянии, чем почти каждый год или через год,

Цитата:А зачем тогда будет нужен отдел транспорта, отдел ЖКХ?)))Лучше бы спрашивали серьёзнее за принятые работы, вплоть до тюремного заключения- если приняты "хорошо" выполненные работы.