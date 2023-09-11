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≡ Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47528
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
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- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отметил Зиятов. И перечислил другие причины: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3114
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:34
#1
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Армия должна быть профессиональной на 100% контрактной основе. Все эти разговоры о долге государству бредятина полная.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
139
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:41
#2
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почему я должна растить сына одевать, кормить, обучать за свой счет, а потом отправлять в армию какой то там долг отдавать?! Он должен только мне !!!!!!!!Нет желания и мотивации сейчас у молодежи служить, да и здоровье сейчас у всех не для службы. Пусть призывают по желанию. Хочет-иди, не хочет не иди.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1024
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:49
#3
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:-) У "яжематерей" одна песня в два куплета...
1. Как бы сыночку от армии под юбкой спрятать?
2. Где же моя доча себе настоящего мужика найдёт, если кругом одни маменькины сынки?
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Откуда:
Оттуда
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
27
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:50
#4
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Цитата:
nmv85:
Он должен только мне !!!!!!!!

Ну если объективно, он и вам должен довольно условно.
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О
§ Ольга kost
(Пользователи)
Регистрация:
28.05.19
Сообщений:
9
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 16:50
#5
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Пособия на детей платят выборочно, а служить заставляют всех (мальчиков). Тех кого обеспечивают бесплатным питанием/одеждой, льготными местами в д/садах/колледжах/вузах их и забирайте в первую очередь. А те, кого родители обеспечивали всем, что задолжали? Может я не права, не знаю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30640
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:08
#6
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Ну если как в России, платили бы по 500 тысяч рублей в месяц, то конечно бы, кто бы не пошел?
На наши это два с половиной ляма грубо говоря.
Жаднючее у нас государство..

[Исправлено: 111, 11.09.2023 - 17:09]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4773
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 17:31
#7
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Цитата:
111:
кто бы не пошел


Вы лично Амирку отдадите служить, или как раньше говорили - выполнить священный долг перед государством, за то что; - БЕСПЛАТНО воспитывали в д/саду; за то что БЕСПЛАТНО учили в школе; за то что БЕСПЛАТНО обучили профессии - в общем за счастливое и беззаботное детство ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30640
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:37
#8
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Цитата:
ACROS:
Вы лично Амирку отдадите служить

Если будет тупым, не будет учиться и все такое, пусть служит.
Там для тупых само то..
Если наоборот, как наш старший, на красный диплом, то зачем он вообще в армии нужен, строить генералам дачи что ли или убивать украинских детей, для этого нужны только тупые..
Хотя тот хочет на контрактную пойти, все таки учился в кадетской школе.
Его выбор.
Посмотрим.
Вот если бы платили нормально, можно и патриотом стать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30640
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:41
#9
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Ради ментуры если только..
Племянник в ментуру хотел сильно, два года просилмя в армию, в 21 год взяли в ВДВ. Год служил, два отпуска, сеструха двоюродная ему несколько коров наверно отвезла в Алмату.
Пришел пополневший.
В ментовку не взяли.
Таксует на пацанских тасках..
Зачем служил?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30640
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:45
#10
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Зато другому подыартило, с кухарки стороны там есть типа родич, чисто русский, пришел, на казахском заговорил.
И потом, кто разгонял с автоматами митинг в Алматы, им вписали что то участник войны или что то в этом роде.
Теперь зеленый свет по жизни, за то, что Родину защищал.
А ведь прятался от армии, его нашли те, кому его сдали.
Ниче, и так здоровый был, пришел каким то жирдяем, так нормально в армии было ему..
Кто разгоняет митинги, тем везет, они вообще готовы там на все, чтоб их убивать, чтоб быть Героями..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4773
Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...
Отправлено: 11.09.23 - 17:45
#11
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Цитата:
111:
ему несколько коров наверно отвезла в Алмату.


Одну корову нужно было оставить для ментовских - сразу бы приняли и через пару лет "отбил" бы эту корову и работал бы уже на себя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30640
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:50
#12
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Цитата:
ACROS:
Одну корову нужно было оставить для ментовских -

Там чистки каждые полгода пошли, многие боятся брать.
А знакомых генералов нет у нас.
Да и корову не хватило бы.
Помню наши, те, кто меня воспитали, их богатеи с Атырау, тут в школе М отдали 6 штук зелени, чтобы их отпрыск прошел кафедру.
Это просто кафедра, чтоб откосить, хотя такса была раньше 2 штуки зелени.
На ментуру что то вообще, если тупой, много надо отдать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30640
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 17:55
#13
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Другой с России племяш, он сразу пошел в учебку на летчика.
Богатая семья, очень.
Отец его очень гордился, что он там убивает Игил или кого то там в Сирии, говорил в шутку, если надо и вас замочим, будете брыкаться..
В армию да, напрочь надо быть отбитым, чтобы готовиться убивать мирных людей..
Но таких среди нас множество.
Если скажет президент, убьют мать родную и не посмотрят ни на что..
Они же патриоты..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30640
Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима Костаная. Почему не хотят служить?
Отправлено: 11.09.23 - 18:00
#14
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А наша армия, с устаревшим советским вооружением, наверно это посмешище..
Служить там вообще зачем?
Чтобы против Хаймарсов воевать с шайтан палкой?
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