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Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47524
Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
Отправлено: 10.09.23 - 17:08
Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ исполнил свое обещание и в третий раз посетил с проверкой микрорайон Кунай. В конце июля он был недоволен темпами строительства жилья и благоустройства, и даже потребовал поменять подрядчика, дома которого построены на 95%. Он обещал приехать через месяц и вновь проверить ход работ.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4767
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 17:08
Шикарно: аким области в четвёртый раз приедет в одну и ту местность за короткий период. К нам в район раз в год приезжает.
Архимед сделал бабки и смотался в Дубаи. Новая власть сперва бросили этот Кунай, занялись местным Манхетоном, но видя что Манхетон буксует, вернулись (нехотя) к жителям Куная - это же их потенциальные избиратели, электорат, так сказать.
Цитата://Сауле Кишкимбаева (в белых кросовках)//
Там вроде ОДНА женщина и только она в белых кроссовках; ещё один персонаж в белых кроссовках и в белой футболке - шоумен, и по совместительству депутат какого то маслихата, Сотников вроде, недавно на моём мероприятии отжигал.
Умеет Георгий писать- прямо шедеврально; как в к/ф "Брилиантовая рука" Лёлик описывал туалет: - "М" и "Жю".
А, так дежурная встреча: - ВСЕ виноваты - и послание президента притянули и гос.закупки и нерадивые подрядчики, но только не ОНИ.
Самое запоминающее: - "...печки не убирайте, на всякий случай...", в стиле а"ля Медведев: ".....денег нет, ну вы держитесь...".
Цитата://много проблем накопилось, давайте сюда вкладываться.//
Для развозки детей по школам, и пока введут новую школу, надо выделить новые автобусы с жёлтой раскраской именно для перевозки школьников: - пару автобусов и поехали по кольцу отвозя детей по школам.
Архимед сделал бабки и смотался в Дубаи. Новая власть сперва бросили этот Кунай, занялись местным Манхетоном, но видя что Манхетон буксует, вернулись (нехотя) к жителям Куная - это же их потенциальные избиратели, электорат, так сказать.
Цитата://Сауле Кишкимбаева (в белых кросовках)//
Там вроде ОДНА женщина и только она в белых кроссовках; ещё один персонаж в белых кроссовках и в белой футболке - шоумен, и по совместительству депутат какого то маслихата, Сотников вроде, недавно на моём мероприятии отжигал.
Умеет Георгий писать- прямо шедеврально; как в к/ф "Брилиантовая рука" Лёлик описывал туалет: - "М" и "Жю".
А, так дежурная встреча: - ВСЕ виноваты - и послание президента притянули и гос.закупки и нерадивые подрядчики, но только не ОНИ.
Самое запоминающее: - "...печки не убирайте, на всякий случай...", в стиле а"ля Медведев: ".....денег нет, ну вы держитесь...".
Цитата://много проблем накопилось, давайте сюда вкладываться.//
Для развозки детей по школам, и пока введут новую школу, надо выделить новые автобусы с жёлтой раскраской именно для перевозки школьников: - пару автобусов и поехали по кольцу отвозя детей по школам.
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 17:41
Поэтому вы слишком далеко свои печки не убирайте. Имейте выход, чтобы вы могли подключиться.
Вот это место нельзя перевести? В прошлом году без газа было отопление, какие печки или это имелось в виду плитки для приготовления пищи?
Вот это место нельзя перевести? В прошлом году без газа было отопление, какие печки или это имелось в виду плитки для приготовления пищи?
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 111
Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
Отправлено: 10.09.23 - 17:54
Цитата:
Да, скорее всего, имелись в виду они.
saba:
или это имелось в виду плитки для приготовления пищи?
или это имелось в виду плитки для приготовления пищи?
Да, скорее всего, имелись в виду они.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6304
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 19:21
Микрорайон кунай, это как ехать из рудного на правую руку? Там живёт моя сваха, хвалится что очень жарко зимовали, горячая вода с напором, воздух чистый....
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 19:56
В микрорайоне все проблемы из за того что там строиться социальное жильё с мизерным финансированием, отсюда все проблемы!
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 19:58
Цитата:
Вот тут вы правы! И должно быть сопровождение ГАЙ
ACROS:
Для развозки детей по школам, и пока введут новую школу, надо выделить новые автобусы с жёлтой раскраской именно для перевозки школьников: - пару автобусов и поехали по кольцу отвозя детей по школам.
Для развозки детей по школам, и пока введут новую школу, надо выделить новые автобусы с жёлтой раскраской именно для перевозки школьников: - пару автобусов и поехали по кольцу отвозя детей по школам.
Вот тут вы правы! И должно быть сопровождение ГАЙ
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 482
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 21:38
Цитата:
.....ГАЙишников давно как нету у нас теперече ЖП
ПолиграфЪ Боярышников:
Вот тут вы правы! И должно быть сопровождение ГАЙ
Вот тут вы правы! И должно быть сопровождение ГАЙ
.....ГАЙишников давно как нету у нас теперече ЖП
L
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.01.23
- Сообщений:
- 7
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 00:18
Аким города не справляется, троит, занимает чужое место, надо менять.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4767
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 09:09
Цитата:
Наверное в другом: - за те деньги заложенные в бюджете на один квадрат и вы и я и многие рачительные хозяева, без проблем построят свои квартиры( условно).
Я думаю, и это подчеркнул сам президент в обращении к народу Казахстана: ".....все наши (их) проблемы в коррупции..." .
Воровать меньше надо и квартиры будут качественными и в срок построенны.
ПолиграфЪ Боярышников:
отсюда все проблемы!
отсюда все проблемы!
Наверное в другом: - за те деньги заложенные в бюджете на один квадрат и вы и я и многие рачительные хозяева, без проблем построят свои квартиры( условно).
Я думаю, и это подчеркнул сам президент в обращении к народу Казахстана: ".....все наши (их) проблемы в коррупции..." .
Воровать меньше надо и квартиры будут качественными и в срок построенны.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 101
Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
Отправлено: 11.09.23 - 10:54
Отдел строительства, нижестоящие акимы, заместители всех уровней, ставят акима области в неприятную ситуацию, по сути они провалили ряд государственных программ, подвели президента, весь народный гнев и недовольство падает на акима области и президента а все эти советники, заместители начальники отделов не кляты и не мяты
[Исправлено: ОГПУ, 11.09.2023 - 11:50]
[Исправлено: ОГПУ, 11.09.2023 - 11:50]
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 11:54
Цитата:
Вполне приличное жильё.Эти квартиры бы поближе к городу и будет озверевшая цена. Для трёшки 82 кв.м это нормально, не как в Жана Кале ,но вполне себе прилично. Просто надо перетерпеть пока всё устаканится. Когда дома на северо западе начали строить, многие тоже нос воротили, а теперь Плаза там,Жастар Сараиы там, новый бассейн там, ледовый дворец тоже. Из глобальных проблем в Кунае это транспорт и газ, школа строится, а то люди начинают в общем чате под нос акиму отошедшие плинтуса совать. Руки есть, сделайте. Мы когда в 1979 году получили квартиру в КЖБИ, там тоже была масса недоделок, но счастью конца не было
ПолиграфЪ Боярышников:
социальное жильё с мизерным финансированием, отсюда все проблемы!
социальное жильё с мизерным финансированием, отсюда все проблемы!
Вполне приличное жильё.Эти квартиры бы поближе к городу и будет озверевшая цена. Для трёшки 82 кв.м это нормально, не как в Жана Кале ,но вполне себе прилично. Просто надо перетерпеть пока всё устаканится. Когда дома на северо западе начали строить, многие тоже нос воротили, а теперь Плаза там,Жастар Сараиы там, новый бассейн там, ледовый дворец тоже. Из глобальных проблем в Кунае это транспорт и газ, школа строится, а то люди начинают в общем чате под нос акиму отошедшие плинтуса совать. Руки есть, сделайте. Мы когда в 1979 году получили квартиру в КЖБИ, там тоже была масса недоделок, но счастью конца не было
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 101
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 13:14
Там добрую часть новоявленных горожан обратно на отделения вернуть нужно даже на деревню не тянет народ, в деревне жили рукастые, хозяйственные Крепкие мужики и бабы жившие своим трудом, а тут толпа горластых крикунов, аким области должен ходить смотреть кривой тротуар, протекающий подоконник, кривые дорожки?! Там специалист отдела строительства должен ходить и подгонять подрядчиков, устроили шоу, толпа акимов, советников смотрит кривые плинтуса , а "народ" недоволен и тычет пальцем, хочу дожить до тех времен когда аким (любой, хоть района, хоть города) будет ЗАВОДЫ и КОМБИНАТЫ открывать
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 13:24
Цитата:
Это прерогатива президента. А зачем Вам заводы и комбинаты? Работы не хватает? Да её полно. Пусть не для таких стариканов как я, но хватает. У меня на доске объявлений возле подъезда постоянно вешают. То на металлургический стан, то на завод Камлит, можно без опыта с последующим обучением. Транспорт бесплатно, кажется ещё питание, на заводы Аллюр тоже постоянно в автобусе слышу объявления, примерно такой же набор, с проездом и питанием. Вам не кажется что со стенанием:" Мы ничего не производим, у нас нет никакого производства" мы уподобляемся тем же самым жильцам с плинтусами?
ОГПУ:
ЗАВОДЫ и КОМБИНАТЫ
ЗАВОДЫ и КОМБИНАТЫ
Это прерогатива президента. А зачем Вам заводы и комбинаты? Работы не хватает? Да её полно. Пусть не для таких стариканов как я, но хватает. У меня на доске объявлений возле подъезда постоянно вешают. То на металлургический стан, то на завод Камлит, можно без опыта с последующим обучением. Транспорт бесплатно, кажется ещё питание, на заводы Аллюр тоже постоянно в автобусе слышу объявления, примерно такой же набор, с проездом и питанием. Вам не кажется что со стенанием:" Мы ничего не производим, у нас нет никакого производства" мы уподобляемся тем же самым жильцам с плинтусами?
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 13:27
Другое дело что с конструированием и новыми технологическим решениями у нас швах. Собирать мы уже научились из машинокомплектов, потихоньку переходим к литью и производству различных деталей. Теперь осталось научиться их придумывать.
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