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≡ Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47524
Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
Отправлено: 10.09.23 - 17:08
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Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ исполнил свое обещание и в третий раз посетил с проверкой микрорайон Кунай. В конце июля он был недоволен темпами строительства жилья и благоустройства, и даже потребовал поменять подрядчика, дома которого построены на 95%. Он обещал приехать через месяц и вновь проверить ход работ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4767
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 17:08
#1
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Шикарно: аким области в четвёртый раз приедет в одну и ту местность за короткий период. К нам в район раз в год приезжает.
Архимед сделал бабки и смотался в Дубаи. Новая власть сперва бросили этот Кунай, занялись местным Манхетоном, но видя что Манхетон буксует, вернулись (нехотя) к жителям Куная - это же их потенциальные избиратели, электорат, так сказать.

Цитата://Сауле Кишкимбаева (в белых кросовках)//

Там вроде ОДНА женщина и только она в белых кроссовках; ещё один персонаж в белых кроссовках и в белой футболке - шоумен, и по совместительству депутат какого то маслихата, Сотников вроде, недавно на моём мероприятии отжигал.
Умеет Георгий писать- прямо шедеврально; как в к/ф "Брилиантовая рука" Лёлик описывал туалет: - "М" и "Жю".
А, так дежурная встреча: - ВСЕ виноваты - и послание президента притянули и гос.закупки и нерадивые подрядчики, но только не ОНИ.
Самое запоминающее: - "...печки не убирайте, на всякий случай...", в стиле а"ля Медведев: ".....денег нет, ну вы держитесь...".

Цитата://много проблем накопилось, давайте сюда вкладываться.//

Для развозки детей по школам, и пока введут новую школу, надо выделить новые автобусы с жёлтой раскраской именно для перевозки школьников: - пару автобусов и поехали по кольцу отвозя детей по школам.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2796
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 17:41
#2
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Поэтому вы слишком далеко свои печки не убирайте. Имейте выход, чтобы вы могли подключиться.
Вот это место нельзя перевести? В прошлом году без газа было отопление, какие печки или это имелось в виду плитки для приготовления пищи?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
111
Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
Отправлено: 10.09.23 - 17:54
#3
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Цитата:
saba:
или это имелось в виду плитки для приготовления пищи?

Да, скорее всего, имелись в виду они.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6304
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 19:21
#4
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Микрорайон кунай, это как ехать из рудного на правую руку? Там живёт моя сваха, хвалится что очень жарко зимовали, горячая вода с напором, воздух чистый....
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1410
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 19:56
#5
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В микрорайоне все проблемы из за того что там строиться социальное жильё с мизерным финансированием, отсюда все проблемы!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1410
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 19:58
#6
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Цитата:
ACROS:
Для развозки детей по школам, и пока введут новую школу, надо выделить новые автобусы с жёлтой раскраской именно для перевозки школьников: - пару автобусов и поехали по кольцу отвозя детей по школам.

Вот тут вы правы! И должно быть сопровождение ГАЙ
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
482
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 21:38
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вот тут вы правы! И должно быть сопровождение ГАЙ


.....ГАЙишников давно как нету у нас теперече ЖП
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L
§ Lion
(Пользователи)
Регистрация:
09.01.23
Сообщений:
7
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 00:18
#8
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Аким города не справляется, троит, занимает чужое место, надо менять. 8-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4767
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 09:09
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
отсюда все проблемы!


Наверное в другом: - за те деньги заложенные в бюджете на один квадрат и вы и я и многие рачительные хозяева, без проблем построят свои квартиры( условно).
Я думаю, и это подчеркнул сам президент в обращении к народу Казахстана: ".....все наши (их) проблемы в коррупции..." .

Воровать меньше надо и квартиры будут качественными и в срок построенны.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
101
Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
Отправлено: 11.09.23 - 10:54
#10
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Отдел строительства, нижестоящие акимы, заместители всех уровней, ставят акима области в неприятную ситуацию, по сути они провалили ряд государственных программ, подвели президента, весь народный гнев и недовольство падает на акима области и президента а все эти советники, заместители начальники отделов не кляты и не мяты

[Исправлено: ОГПУ, 11.09.2023 - 11:50]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2796
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 11:54
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
социальное жильё с мизерным финансированием, отсюда все проблемы!

Вполне приличное жильё.Эти квартиры бы поближе к городу и будет озверевшая цена. Для трёшки 82 кв.м это нормально, не как в Жана Кале ,но вполне себе прилично. Просто надо перетерпеть пока всё устаканится. Когда дома на северо западе начали строить, многие тоже нос воротили, а теперь Плаза там,Жастар Сараиы там, новый бассейн там, ледовый дворец тоже. Из глобальных проблем в Кунае это транспорт и газ, школа строится, а то люди начинают в общем чате под нос акиму отошедшие плинтуса совать. Руки есть, сделайте. Мы когда в 1979 году получили квартиру в КЖБИ, там тоже была масса недоделок, но счастью конца не было
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
101
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 13:14
#12
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Там добрую часть новоявленных горожан обратно на отделения вернуть нужно даже на деревню не тянет народ, в деревне жили рукастые, хозяйственные Крепкие мужики и бабы жившие своим трудом, а тут толпа горластых крикунов, аким области должен ходить смотреть кривой тротуар, протекающий подоконник, кривые дорожки?! Там специалист отдела строительства должен ходить и подгонять подрядчиков, устроили шоу, толпа акимов, советников смотрит кривые плинтуса :-x , а "народ" недоволен и тычет пальцем, хочу дожить до тех времен когда аким (любой, хоть района, хоть города) будет ЗАВОДЫ и КОМБИНАТЫ открывать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2796
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 13:24
#13
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Цитата:
ОГПУ:
ЗАВОДЫ и КОМБИНАТЫ

Это прерогатива президента. А зачем Вам заводы и комбинаты? Работы не хватает? Да её полно. Пусть не для таких стариканов как я, но хватает. У меня на доске объявлений возле подъезда постоянно вешают. То на металлургический стан, то на завод Камлит, можно без опыта с последующим обучением. Транспорт бесплатно, кажется ещё питание, на заводы Аллюр тоже постоянно в автобусе слышу объявления, примерно такой же набор, с проездом и питанием. Вам не кажется что со стенанием:" Мы ничего не производим, у нас нет никакого производства" мы уподобляемся тем же самым жильцам с плинтусами?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2796
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 11.09.23 - 13:27
#14
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Другое дело что с конструированием и новыми технологическим решениями у нас швах. Собирать мы уже научились из машинокомплектов, потихоньку переходим к литью и производству различных деталей. Теперь осталось научиться их придумывать.
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