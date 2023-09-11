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≡ Пьяный мужчина напал на подростков на спортплощадке в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47524
Пьяный мужчина напал на подростков на спортплощадке в Рудном
Отправлено: 11.09.23 - 13:16
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Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, около дома по адресу ул. Ленина, 177. Подростки в возрасте около 13 лет играли в футбол, когда на спортивную площадку зашел пьяный мужчина и начал пинать мяч.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
101
Re: Пьяный мужчина напал на подростков на спортплощадке в Рудном
Отправлено: 11.09.23 - 13:16
#1
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Толпа из 5 деревенских пацанов отметелила бы лет 25 назад этого залетного дегенерата даже имени не спросили бы, а тут "полиция занимается" поколение айфонов
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