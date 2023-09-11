Re: Сборная Казахстана одержала четвертую победу в отборе на...

Отправлено: - 12:16

Смешно Оразов про Шатского сказал :" Ну вратари они другие люди, я иногда сам его не понимаю, наверное так настраивается". Я смотрел сразу по двум каналам по телевизору Казспорт по компу Матч ТВ, так россияне интервью сразу троих наших игроков дали, Быстрова, Самородова и Оразова. Сейчас видимо отношение изменилось, раньше то сверху вниз смотрели, а теперь болеть особо не за кого. Давно бы так и люди помягче друг к другу были бы.

Армяне тоже молодцы в своей группе вверху идут, как и молдаване. Но к ним отношение попрохладней, армяне недавно "нож в спину" воткнули, а молдаване прихвостни Запада.