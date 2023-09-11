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≡ Сборная Казахстана одержала четвертую победу в отборе на Евро-2024
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47524
Сборная Казахстана одержала четвертую победу в отборе на Евро-2024
Отправлено: 11.09.23 - 09:03
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10 сентября сборная Казахстана по футболу сыграла шестой матч в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. Соперником выступила Северная Ирландия. Сборную уже поздравил Токаев.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4767
Re: Сборная Казахстана одержала четвертую победу в отборе на...
Отправлено: 11.09.23 - 09:03
#1
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Два героя матча: Самородов- забил гол и спас ворота Щацкого от 100% гола и сам Щацкии - вытащил как минимум три "мёртвых" мяча, да и в целом ОТЛИЧНО отстоял свои ворота. Молодцы !!!
В этом году они показывают неплохой футбол: - видать что то есть в этом тренере Адиеве.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2796
Re: Сборная Казахстана одержала четвертую победу в отборе на...
Отправлено: 11.09.23 - 12:16
#2
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Смешно Оразов про Шатского сказал :" Ну вратари они другие люди, я иногда сам его не понимаю, наверное так настраивается". Я смотрел сразу по двум каналам по телевизору Казспорт по компу Матч ТВ, так россияне интервью сразу троих наших игроков дали, Быстрова, Самородова и Оразова. Сейчас видимо отношение изменилось, раньше то сверху вниз смотрели, а теперь болеть особо не за кого. Давно бы так и люди помягче друг к другу были бы.
Армяне тоже молодцы в своей группе вверху идут, как и молдаване. Но к ним отношение попрохладней, армяне недавно "нож в спину" воткнули, а молдаване прихвостни Запада.
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