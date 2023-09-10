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≡ 16 лет не могут запустить лифт в поликлинике Рудного. Почему?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47520
16 лет не могут запустить лифт в поликлинике Рудного. Почему?
Отправлено: 10.09.23 - 14:36
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- Увы, но достроить то, что начато, мы уже не сможем, - сказала главврач Кульжамал Калиева. - Времени прошло много, было техобследование, которое подтвердило, что шахта лифта в аварийном состоянии. Само оборудование с 2007 года лежит и уже устарело, эксплуатировать его нельзя, мы его попросту списали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30578
Re: 16 лет не могут запустить лифт в поликлинике Рудного....
Отправлено: 10.09.23 - 14:36
#1
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В поликлинике Рудного надо с противогазом ходить..
Толпы народа, душняк, в регистратуре орут там, номерков нет, по голосу..
Может что то изменилось, но там ад..
Зато частный медгородок развивается, пользуясь тем, что государство бросило это дело..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6304
Re: 16 лет не могут запустить лифт в поликлинике Рудного....
Отправлено: 10.09.23 - 19:30
#2
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Причину не указали, виноватых нет, деньги на ветер и так по всей стране. Трудно представить во времена Сталина что бы сказали чиновники из здравоохранения
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1410
Re: 16 лет не могут запустить лифт в поликлинике Рудного....
Отправлено: 10.09.23 - 19:43
#3
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Цитата:
111:
В поликлинике Рудного надо с противогазом ходить.. Толпы народа, душняк, в регистратуре орут там, номерков нет, по голосу.. Может что то изменилось, но там ад..

На моей родине ещё хуже.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18997
16 лет не могут запустить лифт в поликлинике Рудного. Почему?
Отправлено: 10.09.23 - 20:05
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Причину не указали

Причину знают поуехавшие, но им ее озвучивать запрещено, это должен кто-то из местных сам признать :lol:
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