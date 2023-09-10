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- Увы, но достроить то, что начато, мы уже не сможем, - сказала главврач Кульжамал Калиева. - Времени прошло много, было техобследование, которое подтвердило, что шахта лифта в аварийном состоянии. Само оборудование с 2007 года лежит и уже устарело, эксплуатировать его нельзя, мы его попросту списали.