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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 618 из 618«1...616617618
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 03:49
#9256
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Какое счастье..

Президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев был вновь назначен членом Комиссии Международного олимпийского комитета «Олимпизм 365».

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 03:59
#9257
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Ну и черная метка..

Главу костанайского облздрава "наградили" за затянутый ремонт больницы


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18996
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 04:57
#9258
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Цитата:
111:
Главное результат.

Результат отличный. Канада на втором месте по уровню коррупции, Казахстан на 75-м. В том числе благодаря утащенным домой отрубям :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4765
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 09:56
#9259
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Цитата:
maxsaf:
Канада на втором месте по уровню коррупции, Казахстан на 75-м.


С нами и России - понятно: брали, берут и будут брать; , но почему Батька допустил коррупцию со своей железной твёрдой рукой - или это только реклама о якобы его тотальном контроле всея Белоруси,выходит на самом деле - он тоже БЕРЁТ и кругом него , тоже берут ?????
Завтра после перевыборов, наверное, окажется самым богатым белоруссом, со своей семьёй, как наш бывший, и скажет: "...я не при делах, я пенсионер..."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4765
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 09:58
#9260
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Цитата:
111:
костанайского облздрава "наградили"


Такой счастливый: - один ярд потратили, неизвестно на что - конечно будет счастливым.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4765
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 10:02
#9261
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Цитата:
111:
Тимур Кулибаев


Он наверное, один из семьи, которого не коснулся ветер перемен, так называемого нового казахстана: - или же его величество нефть и газ - играет свою роль- роль палочки-выручалочки.
Всегда нам плаву: - и должности не потерял и весь свой бизнес сохранил.
Это его заслуга или тесть всё решает до сих пор ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 13:09
#9262
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Цитата:
ACROS:
Батька допустил коррупцию

Это вопрос психологии, когда ты находишься так долго у власти, всегда кажется, я заслужил, ну отщипну чуток, это по заслугам. Потом когда близкий соратник или член семьи чуток отщипнул, уже неудобно, сам то уже отщипнул, да и не так уж и большой ущерб. Потом всё разрастается, круг становится всё больше и вот уже коррупция становится обыденным делом. И Казахстан и Россия если вспомнить начало независимости были достаточно скромные в отношении коррупции. В северном Казахстане её практически не было или это было на мелком бытовом уровне, беларусь просто повторяет наш путь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 14:04
#9263
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Цитата:
maxsaf:
Канада на втором месте по уровню коррупции, Казахстан на 75-м.

Когда помню собачонку взял из грязи, накормил, напоил, она мне всю жизнь была верна..
Для того и взял.
Так и в жизни людей.
Ты же теперь предан по гроб Канаде?
И это отлично!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 14:07
#9264
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Цитата:
ACROS:
Это его заслуга или тесть всё решает до сих пор ??

Тесть решает если не все, но своих родственников жестко продвигает и не дает им упасть.
Ну проще говоря, решает бабло, которое они тут качают, а там эти падкие на бобла ойропейцы уже продвигают того или иного, у кого его больше.
И да, это лобби называется вроде.
Потому у них нет коррупции.
У нас это называют сразу коррупцией..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 16:28
#9265
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Кто то говорил за соляру в России, что там все отлично.
А это что, фейк от ее чиновников?


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 16:44
#9266
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Цитата:
111:


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13118
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 17:38
#9267
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Цитата:
111:
Незнаю Марик. Я не смотрю ватное болото . Я точно знаю что у нас в КЗ каждую весну проблема с Д-т. Весной давали по 300 литров в день это очень мало и то не везде а некоторых операторов ещё уговорить надо было. Шоколадку подарить . В РФ на любой заправке заправляй сколько хочешь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18996
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 18:23
#9268
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Цитата:
111:
Когда помню собачонку взял

Я так и думал, что это был ты 8-) расследование окончено :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18996
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 18:32
#9269
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Цитата:
111:
собачонку взял

:lol:
Улики:

Цитата:
111: свое зоофилисткое лобби в парламенте,
Цитата:
111: догон начался после ухода гостей по своему правилу
Цитата:
111: Сделать уже ни то, ни это не смог.. С утречка только.. Блин.. Волшебная ночь улетела..
Цитата:
111: не помню ничего.
:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.23 - 18:40
#9270
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Цитата:
111:
Кто то говорил за соляру в России,

Марик это обычные пропагандистские войны между Россией и Украиной. Я даже по заголовкам такое определяю и не смотрю.
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