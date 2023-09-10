Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...

Отправлено: - 17:08

Шикарно: аким области в четвёртый раз приедет в одну и ту местность за короткий период. К нам в район раз в год приезжает.

Архимед сделал бабки и смотался в Дубаи. Новая власть сперва бросили этот Кунай, занялись местным Манхетоном, но видя что Манхетон буксует, вернулись (нехотя) к жителям Куная - это же их потенциальные избиратели, электорат, так сказать.



Цитата://Сауле Кишкимбаева (в белых кросовках)//



Там вроде ОДНА женщина и только она в белых кроссовках; ещё один персонаж в белых кроссовках и в белой футболке - шоумен, и по совместительству депутат какого то маслихата, Сотников вроде, недавно на моём мероприятии отжигал.

Умеет Георгий писать- прямо шедеврально; как в к/ф "Брилиантовая рука" Лёлик описывал туалет: - "М" и "Жю".

А, так дежурная встреча: - ВСЕ виноваты - и послание президента притянули и гос.закупки и нерадивые подрядчики, но только не ОНИ.

Самое запоминающее: - "...печки не убирайте, на всякий случай...", в стиле а"ля Медведев: ".....денег нет, ну вы держитесь...".



Цитата://много проблем накопилось, давайте сюда вкладываться.//



Для развозки детей по школам, и пока введут новую школу, надо выделить новые автобусы с жёлтой раскраской именно для перевозки школьников: - пару автобусов и поехали по кольцу отвозя детей по школам.