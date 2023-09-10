Отправлено: - 14:07

ACROS:

Это его заслуга или тесть всё решает до сих пор ??

Цитата:Тесть решает если не все, но своих родственников жестко продвигает и не дает им упасть.Ну проще говоря, решает бабло, которое они тут качают, а там эти падкие на бобла ойропейцы уже продвигают того или иного, у кого его больше.И да, это лобби называется вроде.Потому у них нет коррупции.У нас это называют сразу коррупцией..