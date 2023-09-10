maxsaf: Канада на втором месте по уровню коррупции, Казахстан на 75-м.
С нами и России - понятно: брали, берут и будут брать; , но почему Батька допустил коррупцию со своей железной твёрдой рукой - или это только реклама о якобы его тотальном контроле всея Белоруси,выходит на самом деле - он тоже БЕРЁТ и кругом него , тоже берут ????? Завтра после перевыборов, наверное, окажется самым богатым белоруссом, со своей семьёй, как наш бывший, и скажет: "...я не при делах, я пенсионер..."
Он наверное, один из семьи, которого не коснулся ветер перемен, так называемого нового казахстана: - или же его величество нефть и газ - играет свою роль- роль палочки-выручалочки. Всегда нам плаву: - и должности не потерял и весь свой бизнес сохранил. Это его заслуга или тесть всё решает до сих пор ??
Это вопрос психологии, когда ты находишься так долго у власти, всегда кажется, я заслужил, ну отщипну чуток, это по заслугам. Потом когда близкий соратник или член семьи чуток отщипнул, уже неудобно, сам то уже отщипнул, да и не так уж и большой ущерб. Потом всё разрастается, круг становится всё больше и вот уже коррупция становится обыденным делом. И Казахстан и Россия если вспомнить начало независимости были достаточно скромные в отношении коррупции. В северном Казахстане её практически не было или это было на мелком бытовом уровне, беларусь просто повторяет наш путь.
ACROS: Это его заслуга или тесть всё решает до сих пор ??
Тесть решает если не все, но своих родственников жестко продвигает и не дает им упасть. Ну проще говоря, решает бабло, которое они тут качают, а там эти падкие на бобла ойропейцы уже продвигают того или иного, у кого его больше. И да, это лобби называется вроде. Потому у них нет коррупции. У нас это называют сразу коррупцией..
Незнаю Марик. Я не смотрю ватное болото . Я точно знаю что у нас в КЗ каждую весну проблема с Д-т. Весной давали по 300 литров в день это очень мало и то не везде а некоторых операторов ещё уговорить надо было. Шоколадку подарить . В РФ на любой заправке заправляй сколько хочешь.
Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать