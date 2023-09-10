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≡ Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47520
Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
Отправлено: 10.09.23 - 17:08
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Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ исполнил свое обещание и в третий раз посетил с проверкой микрорайон Кунай. В конце июля он был недоволен темпами строительства жилья и благоустройства, и даже потребовал поменять подрядчика, дома которого построены на 95%. Он обещал приехать через месяц и вновь проверить ход работ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4765
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 17:08
#1
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Шикарно: аким области в четвёртый раз приедет в одну и ту местность за короткий период. К нам в район раз в год приезжает.
Архимед сделал бабки и смотался в Дубаи. Новая власть сперва бросили этот Кунай, занялись местным Манхетоном, но видя что Манхетон буксует, вернулись (нехотя) к жителям Куная - это же их потенциальные избиратели, электорат, так сказать.

Цитата://Сауле Кишкимбаева (в белых кросовках)//

Там вроде ОДНА женщина и только она в белых кроссовках; ещё один персонаж в белых кроссовках и в белой футболке - шоумен, и по совместительству депутат какого то маслихата, Сотников вроде, недавно на моём мероприятии отжигал.
Умеет Георгий писать- прямо шедеврально; как в к/ф "Брилиантовая рука" Лёлик описывал туалет: - "М" и "Жю".
А, так дежурная встреча: - ВСЕ виноваты - и послание президента притянули и гос.закупки и нерадивые подрядчики, но только не ОНИ.
Самое запоминающее: - "...печки не убирайте, на всякий случай...", в стиле а"ля Медведев: ".....денег нет, ну вы держитесь...".

Цитата://много проблем накопилось, давайте сюда вкладываться.//

Для развозки детей по школам, и пока введут новую школу, надо выделить новые автобусы с жёлтой раскраской именно для перевозки школьников: - пару автобусов и поехали по кольцу отвозя детей по школам.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2789
Re: Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял...
Отправлено: 10.09.23 - 17:41
#2
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Поэтому вы слишком далеко свои печки не убирайте. Имейте выход, чтобы вы могли подключиться.
Вот это место нельзя перевести? В прошлом году без газа было отопление, какие печки или это имелось в виду плитки для приготовления пищи?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
111
Место встречи изменить нельзя. Как Кумар Аксакалов проверял исполнение своих поручений в микрорайоне Кунай в Костанае
Отправлено: 10.09.23 - 17:54
#3
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Цитата:
saba:
или это имелось в виду плитки для приготовления пищи?

Да, скорее всего, имелись в виду они.
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