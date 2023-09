Отправлено: - 10:44

We're sending $113 billion to the Ukraine. The entire budget of the EPA is $12 billion. The budget of CDC is $11 billion. We have 57% of American citizens could not put their hands on a thousand dollars if they have an emergency. A quarter of our citizens are hungry. So we're cutting welfare and food stamps by 90 percent, and we're paying and we're bailing out the bankers, we're paying for a war that, you know, we can't afford.



We’re killing a lot of Ukrainians as pawns in a proxy war between two great powers,” Kennedy told Fox News’ Tucker Carlson Tonight on Thursday evening. “Nobody talks about this. There’s 14,000 Ukrainian civilians that died, but 300,000 troops. Russians are killing Ukrainians at a 7:1 to 8:1 ratio. They cannot sustain this. What we’re being told about this war is just not true.



The answer to your question about how we got into this war goes back a long way. But I would say the real story starts in 2014, when the U.S. government and the neocons in the White House and elsewhere participated and supported the violent overthrow, a coup-d-etat, against the democratically elected government of the Ukraine and put in a very anti-Russian government. This prompted the Russians, who then believed that the U.S. Navy was now going to be invited into the Black Sea to have a port at Crimea, it prompted the Russians to preemptively invade Crimea. At the same time, the government that came into the Ukraine began enacting a series of laws that turned the Russian populations of the Donbas region into second class citizens. They illegalized essentially their culture, their language, and they began ultimately killing them. They killed 14,000 of them and it prompted a civil war in the country. And the Russian response was illegal, I have no sympathy toward Vladimir Putin, Vladimir Putin is a gangster and a thug, but his response to the Donbas was not irrational.



Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди (Кеннеди младший) высказался:(гуглоперевод)Роберт Ф. Кеннеди-младший: То, что нам говорят о войне на Украине, не соответствует действительностиЦитата:(гуглоперевод)Мы отправляем Украине 113 миллиардов долларов. Весь бюджет EPA (Агентство по охране окружающей среды) составляет 12 миллиардов долларов. Бюджет CDC (центр по контролю заболеваний) составляет 11 миллиардов долларов. У нас 57% граждан США не смогли бы достать до тысячи долларов, если бы у них возникла чрезвычайная ситуация. Четверть наших граждан голодает. Итак, мы сокращаем социальные пособия и продовольственные талоны на 90 процентов, и мы платим, и мы спасаем банкиров, мы платим за войну, которую, знаете ли, мы не можем себе позволить.Далее совсем какие-то вещи говорит.Цитата:(гуглоперевод)Мы убиваем много украинцев в качестве пешек в опосредованной войне между двумя великими державами», — сказал Кеннеди Такеру Карлсону в интервью Fox News сегодня вечером в четверг вечером. «Об этом никто не говорит. Погибло 14 000 мирных жителей Украины, но 300 000 военнослужащих. Русские убивают украинцев в соотношении 7:1 к 8:1. Они не могут этого выдержать. То, что нам говорят об этой войне, просто неправда».Про майдан в 2014-м и как США втянуты оказалисьЦитата:(гуглоперевод)Ответ на ваш вопрос о том, как мы попали в эту войну, уходит своими корнями в далекое прошлое. Но я бы сказал, что настоящая история началась в 2014 году, когда правительство США и неоконсерваторы в Белом доме и других местах приняли участие и поддержали насильственное свержение демократически избранного правительства Украины и поддержали его очень антироссийское правительство. Это побудило русских, которые тогда считали, что теперь ВМС США будут приглашены в Черное море, чтобы иметь порт в Крыму, побудило русских превентивно вторгнуться в Крым. В то же время пришедшее на Украину правительство начало принимать ряд законов, которые превратили русское население Донбасса в граждан второго сорта. Они фактически легализовали свою культуру, свой язык и, в конце концов, начали их убивать. Они убили 14 000 из них, что спровоцировало гражданскую войну в стране. И реакция России была незаконной, у меня нет симпатии к Владимиру Путину, Владимир Путин бандит и бандит, но его реакция на Донбасс не была иррациональной.