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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3537
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.09.23 - 21:52
#8536
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Вик, ты почему устранился с форума?
У тебя всё в порядке?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18994
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.09.23 - 22:06
#8537
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Да устал он от всего этого. Да и Алекса нет.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3537
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.09.23 - 22:13
#8538
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Жаль! Редеют ряды!

Мелодия привязалась, благодаря Синатре.
Хоть Вит и обозвал -"винтаж", но брутальность во все времена привлекает :lol: ;-)
Это посвежее

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19099
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.09.23 - 22:24
#8539
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Цитата:
maxsaf:
Да устал он от всего этого. Да и Алекса нет.


Удачи в борьбе с нечистью.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3537
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.09.23 - 17:57
#8540
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Дождь за окном лупит...
Настроение осени...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26041
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.23 - 12:32
#8541
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Цитата:
таноми52:
У тебя всё в порядке?

Почти, всё. Не считая мелочей... :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18994
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.23 - 12:41
#8542
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Цитата:
drakon:
Почти, всё. Не считая мелочей...

Так отвечают очень сильные люди когда совсем все плохо. :-o :oops:
Сил вам всё преодолеть.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26041
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.23 - 13:17
#8543
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Цитата:
maxsaf:
Сил вам всё преодолеть.

Спасибо... :oops:
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