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Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 47517
Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 11:29
Народ, если и слушает обращение президента к нему, то, в основном, социальную часть. Международные отношения, создание хабов, заключение как бы выгодных стране союзов и договоров – все это простых людей мало волнует.
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(Полноправные пользователи)
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- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 11:29
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30570
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 11:32
Цитата:
Что то не пойму где дробь 1
Наш дом № 5/1 по ул. Хакимжановой
Что то не пойму где дробь 1
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6301
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 13:00
Власть какая-то слабая у нас. Начнем с того, что на тик-токе полно разжигание м/н розни, они должны быть выявлены и расстреляны на месте. Так же поступить с чиновниками кто саботирует президента, должны быть веские аргументы на повышение цены, нет их (аргументов) расстрелять!. Достала либеральная власть, пора наводить в стране порядок
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 14:28
Цитата://то есть это дармоеды.//
Сильно сказано, про своих коллег-дармоедов, пардон, коллег по спорту.
Цитата://пока борьба с коррупцией не будет пресекаться смертной казнью. Др//
Сама борьба с коррупцией - это и есть сама коррупция - кого посадить, за что посадить, за сколько его посадить, сколько с него взять, за сколько выпустить, и т.д. - ни один коррупционер не отсидел свой срок до конца - все вышли или по УДО или по вновь открывшимся обстоятельствам.
Пример: генерал Кудебаев - как он смог ОТКРЫТО выехать из страны ( только наивный может поверить что он бежал по горам, мимо погранзастав) - я думаю он свободно, на джипе с комфортом выехал через КПП;
И пиршество в тюрьме: - только ОЧЕНЬ наивный может поверить что роскошную еду на целый взвод полицейских ему принесли родственники и в супер-режимном объекте можно как 111, свободно пировать на глазах у форумчан, пардон, надзирателей.
Это что?? - это коррупция, плевок на закон, "своих не бросаем" и так далее.
По ходу: - Казахстан - неуправляемая страна, или Казахстан - для своих.
За курицу - сполна отсидишь пять лет; за вагон - дадут условно, с УДО.
Сильно сказано, про своих коллег-дармоедов, пардон, коллег по спорту.
Цитата://пока борьба с коррупцией не будет пресекаться смертной казнью. Др//
Сама борьба с коррупцией - это и есть сама коррупция - кого посадить, за что посадить, за сколько его посадить, сколько с него взять, за сколько выпустить, и т.д. - ни один коррупционер не отсидел свой срок до конца - все вышли или по УДО или по вновь открывшимся обстоятельствам.
Пример: генерал Кудебаев - как он смог ОТКРЫТО выехать из страны ( только наивный может поверить что он бежал по горам, мимо погранзастав) - я думаю он свободно, на джипе с комфортом выехал через КПП;
И пиршество в тюрьме: - только ОЧЕНЬ наивный может поверить что роскошную еду на целый взвод полицейских ему принесли родственники и в супер-режимном объекте можно как 111, свободно пировать на глазах у форумчан, пардон, надзирателей.
Это что?? - это коррупция, плевок на закон, "своих не бросаем" и так далее.
По ходу: - Казахстан - неуправляемая страна, или Казахстан - для своих.
За курицу - сполна отсидишь пять лет; за вагон - дадут условно, с УДО.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30570
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 15:56
Цитата:
Как всегда с тов. Денисовым, царь хороший, бояре плохие, и то не все..
а на кого в своем Послании сможет опереться президент?
Как всегда с тов. Денисовым, царь хороший, бояре плохие, и то не все..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 16:03
Автор А.Денисов привел примеры из жизни, где описал некомпетентность и непрофессионализм отдельных чиновников.
Тоже, из жизни пример приведу. В начале августа текущего года, в связи с тем, что четыре месяца не выплачивали заработную плату и компенсацию, обратился в управление по инспекции труда. В настоящее время задолжность по заработной плате составляет три месяца. Так, указанная инспекция отправила заявление по территориальности в Астану, учредитель находится там, здесь якобы доверенное лицо. В третьей декаде из Астаны мне столичная инспекция направила ответ, мол по указанному в трудовом договоре адресу ТОО отсутствует.
После чего, обратился в городскую прокуратуру, там пояснили, что заявление направят областной акимат, якобы рассмотрит заместитель акима области и поручить разобраться. Недавно звонит из Астаны, сотрудник инспекции труда и поясняет, что повторно получили ваше заявление из управления по инспекции труда Костанайской области. Также пояснил, что осуществить повторный выезд по указанному адресу. Заведомо понятно, что там никого не будет. К заявлению в прокуратуру г.Костаная были приобщены все предыдущие материалы, с ответом из Астаны, что по указанному адресу ТОО отсутствует. Создаётся впечатление, что чиновники не читают и не вникают в суть проблем, в конечном результате страдает простой народ. При этом, сотрудница прокуратуры областного центра,ранее пояснила, что они якобы не вмешиваются в предпринимательскую деятельность, поэтому направят в областной акимат. Мол, затем посмотрите какой будет ответ и можете обратиться к нам повторно.
Тоже, из жизни пример приведу. В начале августа текущего года, в связи с тем, что четыре месяца не выплачивали заработную плату и компенсацию, обратился в управление по инспекции труда. В настоящее время задолжность по заработной плате составляет три месяца. Так, указанная инспекция отправила заявление по территориальности в Астану, учредитель находится там, здесь якобы доверенное лицо. В третьей декаде из Астаны мне столичная инспекция направила ответ, мол по указанному в трудовом договоре адресу ТОО отсутствует.
После чего, обратился в городскую прокуратуру, там пояснили, что заявление направят областной акимат, якобы рассмотрит заместитель акима области и поручить разобраться. Недавно звонит из Астаны, сотрудник инспекции труда и поясняет, что повторно получили ваше заявление из управления по инспекции труда Костанайской области. Также пояснил, что осуществить повторный выезд по указанному адресу. Заведомо понятно, что там никого не будет. К заявлению в прокуратуру г.Костаная были приобщены все предыдущие материалы, с ответом из Астаны, что по указанному адресу ТОО отсутствует. Создаётся впечатление, что чиновники не читают и не вникают в суть проблем, в конечном результате страдает простой народ. При этом, сотрудница прокуратуры областного центра,ранее пояснила, что они якобы не вмешиваются в предпринимательскую деятельность, поэтому направят в областной акимат. Мол, затем посмотрите какой будет ответ и можете обратиться к нам повторно.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 16:47
Цитата:
Что эта за организация такая, где 4 месяца не выплачивают зар.плату ?? Вроде таких сейчас нет. Нонсенс какой то.
Kairat stayer:
четыре месяца не выплачивали заработную плату и компенсацию,
четыре месяца не выплачивали заработную плату и компенсацию,
Что эта за организация такая, где 4 месяца не выплачивают зар.плату ?? Вроде таких сейчас нет. Нонсенс какой то.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 16:49
Цитата:
Если память мне не изменяет, по поводу НЕ ВЫДАЧИ зарплаты, можно сразу в суд: - они без проволочек выносят судебный ПРИКАЗ и все дела, так вроде было.
И никакой беготни по бюрократической карусели.
Kairat stayer:
они якобы не вмешиваются в предпринимательскую деятельность, поэтому направят в областной акимат.
они якобы не вмешиваются в предпринимательскую деятельность, поэтому направят в областной акимат.
Если память мне не изменяет, по поводу НЕ ВЫДАЧИ зарплаты, можно сразу в суд: - они без проволочек выносят судебный ПРИКАЗ и все дела, так вроде было.
И никакой беготни по бюрократической карусели.
Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 17:04
Цитата:
Есть определенные нюансы, в заявлении указал. Однако, грамотеи чиновники не читают.
ACROS:
Если память мне не изменяет, по поводу НЕ ВЫДАЧИ зарплаты, можно сразу в суд: - они без проволочек выносят судебный ПРИКАЗ и все дела, так вроде было. И никакой беготни по бюрократической карусели.
Если память мне не изменяет, по поводу НЕ ВЫДАЧИ зарплаты, можно сразу в суд: - они без проволочек выносят судебный ПРИКАЗ и все дела, так вроде было. И никакой беготни по бюрократической карусели.
Есть определенные нюансы, в заявлении указал. Однако, грамотеи чиновники не читают.
Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 17:09
Цитата:
Разглашать пока не буду. Задолжность уже три месяца, если бы я один был, нас более 10 человек.
ACROS:
Что эта за организация такая, где 4 месяца не выплачивают зар.плату ?? Вроде таких сейчас нет. Нонсенс какой то.
Что эта за организация такая, где 4 месяца не выплачивают зар.плату ?? Вроде таких сейчас нет. Нонсенс какой то.
Разглашать пока не буду. Задолжность уже три месяца, если бы я один был, нас более 10 человек.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2279
Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 17:11
Цитата:
Это может в лучших фильмах. А так помним 90-ые. Да и сегодня, какие проблемы задержать или не дать ЗП. Пока суть да дело, до суда дойдёт, решения примут. Если вообще справедливость и восторжествует, то задолженность, на чём и играет работодатель, уже обесценилась.
ACROS:
Если память мне не изменяет, по поводу НЕ ВЫДАЧИ зарплаты, можно сразу в суд: - они без проволочек выносят судебный ПРИКАЗ и все дела, так вроде было. И никакой беготни по бюрократической карусели.
Если память мне не изменяет, по поводу НЕ ВЫДАЧИ зарплаты, можно сразу в суд: - они без проволочек выносят судебный ПРИКАЗ и все дела, так вроде было. И никакой беготни по бюрократической карусели.
Это может в лучших фильмах. А так помним 90-ые. Да и сегодня, какие проблемы задержать или не дать ЗП. Пока суть да дело, до суда дойдёт, решения примут. Если вообще справедливость и восторжествует, то задолженность, на чём и играет работодатель, уже обесценилась.
Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 09.09.23 - 17:18
Цитата:
Из Астаны сотрудник инспекции по труду сказал, в таких случаях как у нас, если организация работает в столице, тогда они сами разбираются. Получается наша инспекция, в которую я обращался 3 августа текущего года, первый раз отправила в Астану. Второй раз после рассмотрения акиматом области, опять туда отправила. В том то и дело, таких случаев практически нет, получается чиновники не могут запомнить, что я недавно обращался к ним.
ACROS:
Что эта за организация такая, где 4 месяца не выплачивают зар.плату ?? Вроде таких сейчас нет. Нонсенс какой то.
Что эта за организация такая, где 4 месяца не выплачивают зар.плату ?? Вроде таких сейчас нет. Нонсенс какой то.
Из Астаны сотрудник инспекции по труду сказал, в таких случаях как у нас, если организация работает в столице, тогда они сами разбираются. Получается наша инспекция, в которую я обращался 3 августа текущего года, первый раз отправила в Астану. Второй раз после рассмотрения акиматом области, опять туда отправила. В том то и дело, таких случаев практически нет, получается чиновники не могут запомнить, что я недавно обращался к ним.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 481
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 10.09.23 - 00:11
Цитата:
....Кайрат на что вы живёте четыре месяца я так понимаю семью надо кормить коммуналку оплачивать вовремя?
Kairat stayer:
Тоже, из жизни пример приведу. В начале августа текущего года, в связи с тем, что четыре месяца не выплачивали заработную плату
Тоже, из жизни пример приведу. В начале августа текущего года, в связи с тем, что четыре месяца не выплачивали заработную плату
....Кайрат на что вы живёте четыре месяца я так понимаю семью надо кормить коммуналку оплачивать вовремя?
Аркадий ДЕНИСОВ: Не будем себя обманывать
Отправлено: 10.09.23 - 06:45
Цитата:
Ещё ребенка в старой Европе обучаем, последний семестр остался. Если ей в строящемся новом Казахстане работы не будет, тогда нужно будет в течение полугода изучить немецкий и поступать в магистратуру в Германии. Не будем загадывать, время быстро летит, посмотрим.
Вы, чёта как наши отдельные чиновники невнимательны. Неоднократно ранее отмечал, что с супругой являемся пенсионерами, назначена по выслуге лет.
родом из Шанхая2022:
....Кайрат на что вы живёте четыре месяца я так понимаю семью надо кормить коммуналку оплачивать вовремя?
....Кайрат на что вы живёте четыре месяца я так понимаю семью надо кормить коммуналку оплачивать вовремя?
Ещё ребенка в старой Европе обучаем, последний семестр остался. Если ей в строящемся новом Казахстане работы не будет, тогда нужно будет в течение полугода изучить немецкий и поступать в магистратуру в Германии. Не будем загадывать, время быстро летит, посмотрим.
Вы, чёта как наши отдельные чиновники невнимательны. Неоднократно ранее отмечал, что с супругой являемся пенсионерами, назначена по выслуге лет.
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