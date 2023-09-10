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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 51 из 51«1...495051
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30564
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 01:32
#751
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Цитата:
Гога:
Вот с чего ты это взял?


За твои слова раба от любви к душевнобольному..

Цитата:
Гога:
--Это ты про себя ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8470
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 01:55
#752
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Цитата:
111:

----Ты Казахстан на карте видишь?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8470
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 01:57
#753
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Цитата:
111:
За твои слова раба от любви к душевнобольному..

----Бессмысленный набор слов .Где смысл ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18983
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:15
#754
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Цитата:
Гога:
--Бессмысленный набор слов .Где смысл ?

Там же, где и обычно :lol: отсутствует))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30564
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:21
#755
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Цитата:
Гога:
Ты Казахстан на карте видишь?

Да не смотре я на карту, на кой черт она мне?
В навигатор или Крышу еще можно, а тут в чем смысл?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30564
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:22
#756
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Цитата:
Гога:
Бессмысленный набор слов .Где

Хе..
Твоя защита душевнобольного впечатляет..
Кроме тебя его зад никто наверно не защитит..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8470
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:23
#757
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Цитата:
maxsaf:

-----А Казахстан так и не увидел
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8470
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:25
#758
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Цитата:
111:
Кроме тебя его зад никто наверно не защитит..

-----Новый набор слов , под ряженку
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8470
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:27
#759
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Цитата:
111:
Да не смотре я на карту, на кой черт она мне?

----Правильно , не смотри ----там же не по твоему
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8470
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:28
#760
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Цитата:
111:
Кроме тебя его зад никто наверно не защитит..

----Когда я чей то зад защищал?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8470
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:29
#761
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Цитата:
111:

-----------проспись лучше
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8470
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:30
#762
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Цитата:
111:

-------------------Ряженки переел
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30564
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.09.23 - 02:35
#763
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Цитата:
Гога:
проспись лучше

Смотрю как вас таких, не пускают в Казахстан и начинается истерия..

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Страница 51 из 51«1...495051
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