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Битая ссылка была.

Цитата:Для тебя продублирую текстомВ одной из школ Кокшетау на видео сняли давку. К счастью, никто из детей не пострадал, однако в Казнете тревожные кадры вызвали резонанс. Редакция Tengri Life решила поговорить об обстановке в школе с родителями учеников.Что произошло? На видео, распространившемся в сети, можно заметить, как в коридорах школы-гимназии №1 в Кокшетау образовалась давка. Дети не могли сдвинуться со своих мест, паниковали и кричали.