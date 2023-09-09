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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 47 из 47«1...454647
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2779
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:53
#691
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Цитата:
111:
Интересно, какой у нее паспорт..

В Казахстане нет двойного гражданства и на награждении она поблагодарила нашу федерацию тенниса, а Утемуратов там сидел.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18975
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:53
#692
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Цитата:
111:
Битая ссылка была.

Для тебя продублирую текстом :lol:


В одной из школ Кокшетау на видео сняли давку. К счастью, никто из детей не пострадал, однако в Казнете тревожные кадры вызвали резонанс. Редакция Tengri Life решила поговорить об обстановке в школе с родителями учеников.Что произошло? На видео, распространившемся в сети, можно заметить, как в коридорах школы-гимназии №1 в Кокшетау образовалась давка. Дети не могли сдвинуться со своих мест, паниковали и кричали.


тыц
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30523
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:54
#693
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Проходим мимо фонтана, до включения еще два часа..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18975
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:55
#694
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Цитата:
111:
Анна Данилина

Явно же казашка, судя по фамилии, зачем паспорт :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30523
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:56
#695
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Цитата:
maxsaf:
На видео, распространившемся в сети, можно заметить, как в коридорах школы-гимназии №1 в Кокшетау образовалась давка. Дети не могли сдвинуться со своих мест, паниковали и кричали.

А, наверно пожар был, бывает..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30523
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:57
#696
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Кто катался на цепоочке?

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18975
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:57
#697
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Цитата:
111:
А, наверно пожар был, бывает..

Ну ещё бы, это же не украинские дети, чтобы за них так переживать :lol: подумаешь давка, подумаешь пожар)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30523
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:58
#698
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Неожиданно дракон, сюда оказывается его перетащили..
Все думал чего не хватает.
Да и джигитов куда то дели..

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