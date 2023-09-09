НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 46 из 47«1...44454647»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:38
#676
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо и свежо в парке

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18975
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:38
#677
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Когда нибудь пробовал шалунишка?

В инсте у тебя видел :lol:
осторожно, садизм

[Исправлено: maxsaf, 09.09.2023 - 23:41]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:39
#678
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут вот уже осень.
Потому кухарка одела куртку Томми..
Очень хорошая, советую

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:40
#679
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
тебя видел

Баян там
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:41
#680
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая вот природа, жаль грибов нет

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18975
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:42
#681
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Баян там

Гармошка, а не баян. Детей садисты сдавили как гармошку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:43
#682
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фонтаны, уже и людей, пьющих воду нет.
Хотя никогда и не видел.
Вот тут точно, сочинили байку за океаном..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:44
#683
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Детей садисты

А, какие нехорошие..
Но там баян
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2779
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:46
#684
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня флаг Казахстана развевается над Нью Йорком. Анна Данилина стала чемпионкой US Open в миксте. А это турнир Большого Шлема в теннисе.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:46
#685
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не сильно понимаю покраску дерева зеленым цветом.
Логичнее было бы под цвет коры или под цвет резины на крайний случай..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:48
#686
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Сегодня флаг Казахстана развевается над Нью Йорком. Анна Данилина

Интересно, какой у нее паспорт..
А ведь это должен был наверно карьерист Эль пачино или максаф, который уехал из за ценника..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:49
#687
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Гармошка, а не баян.

Битая ссылка была.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:50
#688
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая вот осень

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:51
#689
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как обычно тут танцы, со своими звездами.
Ох как они любят, когда их снимают..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30522
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 23:52
#690
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наснимавшись и немного потанцевав с краю, идем дальше

Профайл
Страница 46 из 47«1...44454647»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, 111, saba

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS