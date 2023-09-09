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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 41 из 41«1...394041
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:10
#601
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Цитата:
maxsaf:
Ну если речь о чиновниках - то достаточно ФИО, н

Нет, ты говоришь о нацизме и расовой ненависти.
Ты так же обязан заглянуть в их паспортные данные и потом только истерить на каждом углу, что это казах или уйгур или канадец.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8453
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:10
#602
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Цитата:
111:
Вот конкретная подсказка

----Ты какую - то керню не шли , а выставь вчерашний скриншот с датой .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:10
#603
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Цитата:
ACROS:
Может так, а может и не так - вопрос не в этом: - я к тому что русским и немцам тут, в Казахстане жилось ХОРОШО, и не просто хорошо, а СУПЕРХОРОШО:- нигде, в другой республике Советского Союза, им так не жилось как в Казахстане.

До поры до времени
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:11
#604
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Цитата:
111:
Нет, ты говоришь о нацизме и расовой ненависти. Ты так же обязан заглянуть в их паспортные данные и потом только истерить на каждом углу, что это казах или уйгур или канадец.

Зачем паспорт, если человек сам говорит, какой он национальности
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:13
#605
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Гу и дело за малым, найти этот комментарий, где Гога якобы этого не говорил, и говорил дракоша .



Ай, жарайсын!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:13
#606
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Цитата:
111:
И русские знают, и чукчи, и украинцы казахский язык. В чем проблема?

В том что ты - казах - и не знаешь казахский 8-) :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8453
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:13
#607
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Цитата:
111:
находим точную дату, за пару минут точный коммент Гоги, где он говорил и что он говорил..

---Так покажи
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:14
#608
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Цитата:
Гога:
выставь вчерашний скриншот с датой .

Он не вчерашний, там же я тебе говорил, что месяц назад дело было.
Смотри..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:15
#609
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Чистые казахи, под казахскую песню!
Казахский вальс!

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2774
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:17
#610
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Цитата:
Эл-починно:
Я лично не вижу никакой проблемы, кроме одной.

Возможно Вы тут скажете, что мной тоже руководит какая то обида. Но, то что я вижу. Явная агрессия со стороны Вас наши дорогие граждане иностранных государств (на иностранцев помнится обижались) и стремление показать убогость нашей жизни. И порадоваться . как хорошо и мудро мы когда то поступили уехав отсюда. Ну ещё и потроллить, поиздеваться над местными аборигенами, которые не знают как хорошо жить вдали от Казахстана
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:17
#611
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Цитата:
maxsaf:
В том что ты - казах - и не знаешь казахский

Я русский может быть.
Ты же паспорт не видел..
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Страница 41 из 41«1...394041
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