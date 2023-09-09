Отправлено: - 22:11

111:

Нет, ты говоришь о нацизме и расовой ненависти. Ты так же обязан заглянуть в их паспортные данные и потом только истерить на каждом углу, что это казах или уйгур или канадец.

Цитата:Зачем паспорт, если человек сам говорит, какой он национальности