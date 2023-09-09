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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 40 из 41«1...38394041»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:46
#586
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Гоге, искать долго не пришлось, пара минут.
Нашел
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2275
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:46
#587
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Цитата:
111:
Не так, ты их паспорта видел?

а ты?
Цитата:
111: Вот в черном вроде русская, а приглядишься - чистая Казашка с голубыми глазами!
8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:47
#588
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Цитата:
Гога:
Как всегда врешь , а теперь ещё и 1000 р.пожалел

В этой ситуации я больше жалею тебя..
А теперь проиграл и второе пари..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:48
#589
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Там еще есть чисто рыжий молодой казах.
Которого колбасит.
Чистые казахи, они вот такие..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2275
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:50
#590
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Цитата:
111:
Которого колбасит. Чистые казахи, они вот такие..

Уже можно, или ещё нужно подождать? Я уже рже не могу.Цитата:
111:
рыжий молодой казах.

:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:51
#591
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А, вот они, настоящие казахи..


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2275
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:57
#592
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Цитата:
111:
А, вот они, настоящие казахи..

Опять путаешь национальность с гражданством. Казахстанцы это, а не казахи. Казахи как минимум язык казахский знают. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 09.09.2023 - 22:01]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:03
#593
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Цитата:
Эл-починно:
Казахи как минимум язык казахский знают.

И русские знают, и чукчи, и украинцы казахский язык.
В чем проблема?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4757
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:03
#594
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Цитата:
maxsaf:
такое резкое просветление сознания?


А, что тут обьяснять: - русские уехали, немцы тоже - кому как не казахам работать на свою страну, оставшие русские , я заметил, не очень то и тянутся на высшие государственные должности, они прекрасно работают и в бизнесе и в других местах.
Набившие оскомину- Скляр, Рау - один чисто для косметической витрине, потому как специалист - никакой; а, второму не куда пойти ( привык всю жизнь НИЧЕГО не делать- ДАРМОЕД, как заметил в соседней ветке Денисов), да и его тоже держат для витрины( кому нужен старый и дряхлый эрзац Пресли)

Цитата:
Гога:
просто не хотели работать .



Может так, а может и не так - вопрос не в этом: - я к тому что русским и немцам тут, в Казахстане жилось ХОРОШО, и не просто хорошо, а СУПЕРХОРОШО:- нигде, в другой республике Советского Союза, им так не жилось как в Казахстане.
Поверьте мне- я знаю что говорю, и вы (если застали те времена) знаете об этом, если не в курсе - спросите у ваших родителей и старших.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:05
#595
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Цитата:
Гога:
Давай , скриншот выкладывай , а не уходи в сторону

Вот конкретная подсказка, с точностью до дня, ну исходя 30 или 31 до двух максимум.

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2275
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:06
#596
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Цитата:
111:
И русские знают, и чукчи, и украинцы казахский язык. В чем проблема?

Я лично не вижу никакой проблемы, кроме одной. Когда якобы казахи начинают тут кичатся, а сами даже родного языка не знают. Но других, нужно обязательно, как то и чем то измазать. Вот это веселуха! :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:08
#597
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Цитата:
111:
Не так, ты их паспорта видел?

Ну если речь о чиновниках - то достаточно ФИО, ну и в их биографии часто указывают национальность.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30467
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:08
#598
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Исходя из нее, находим точную дату, за пару минут точный коммент Гоги, где он говорил и что он говорил..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:08
#599
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Цитата:
Эл-починно:
Я лично не вижу никакой проблемы, кроме одной. Когда якобы казахи начинают тут кичатся, а сами даже родного языка не знают. Но других, нужно обязательно, как то и чем то измазать. Вот это веселуха!

Вот с этого я и угараю :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2774
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:09
#600
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Ух ты какой шабаш устроили, прямо разгулялись наши иностранцы! Нашли одного первого секретаря обкома компартии Казахстана казаха за 70 лет и какой праздник устроили. Молодцы! Только вот для чего?
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Страница 40 из 41«1...38394041»
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