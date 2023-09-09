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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:46
Гоге, искать долго не пришлось, пара минут.
Нашел
Нашел
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:46
Цитата:
а ты?
Цитата:
111:
Не так, ты их паспорта видел?
Не так, ты их паспорта видел?
а ты?
Цитата:
111: Вот в черном вроде русская, а приглядишься - чистая Казашка с голубыми глазами!
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:47
Цитата:
В этой ситуации я больше жалею тебя..
А теперь проиграл и второе пари..
Гога:
Как всегда врешь , а теперь ещё и 1000 р.пожалел
Как всегда врешь , а теперь ещё и 1000 р.пожалел
В этой ситуации я больше жалею тебя..
А теперь проиграл и второе пари..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:48
Там еще есть чисто рыжий молодой казах.
Которого колбасит.
Чистые казахи, они вот такие..
Которого колбасит.
Чистые казахи, они вот такие..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:50
Цитата:
Уже можно, или ещё нужно подождать? Я уже рже не могу.Цитата:
111:
Которого колбасит. Чистые казахи, они вот такие..
Которого колбасит. Чистые казахи, они вот такие..
Уже можно, или ещё нужно подождать? Я уже рже не могу.Цитата:
111:
рыжий молодой казах.
рыжий молодой казах.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:51
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 21:57
Цитата:
Опять путаешь национальность с гражданством. Казахстанцы это, а не казахи. Казахи как минимум язык казахский знают.
[Исправлено: Эл-починно, 09.09.2023 - 22:01]
111:
А, вот они, настоящие казахи..
А, вот они, настоящие казахи..
Опять путаешь национальность с гражданством. Казахстанцы это, а не казахи. Казахи как минимум язык казахский знают.
[Исправлено: Эл-починно, 09.09.2023 - 22:01]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:03
Цитата:
И русские знают, и чукчи, и украинцы казахский язык.
В чем проблема?
Эл-починно:
Казахи как минимум язык казахский знают.
Казахи как минимум язык казахский знают.
И русские знают, и чукчи, и украинцы казахский язык.
В чем проблема?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4757
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:03
Цитата:
А, что тут обьяснять: - русские уехали, немцы тоже - кому как не казахам работать на свою страну, оставшие русские , я заметил, не очень то и тянутся на высшие государственные должности, они прекрасно работают и в бизнесе и в других местах.
Набившие оскомину- Скляр, Рау - один чисто для косметической витрине, потому как специалист - никакой; а, второму не куда пойти ( привык всю жизнь НИЧЕГО не делать- ДАРМОЕД, как заметил в соседней ветке Денисов), да и его тоже держат для витрины( кому нужен старый и дряхлый эрзац Пресли)
Цитата:
Может так, а может и не так - вопрос не в этом: - я к тому что русским и немцам тут, в Казахстане жилось ХОРОШО, и не просто хорошо, а СУПЕРХОРОШО:- нигде, в другой республике Советского Союза, им так не жилось как в Казахстане.
Поверьте мне- я знаю что говорю, и вы (если застали те времена) знаете об этом, если не в курсе - спросите у ваших родителей и старших.
maxsaf:
такое резкое просветление сознания?
такое резкое просветление сознания?
А, что тут обьяснять: - русские уехали, немцы тоже - кому как не казахам работать на свою страну, оставшие русские , я заметил, не очень то и тянутся на высшие государственные должности, они прекрасно работают и в бизнесе и в других местах.
Набившие оскомину- Скляр, Рау - один чисто для косметической витрине, потому как специалист - никакой; а, второму не куда пойти ( привык всю жизнь НИЧЕГО не делать- ДАРМОЕД, как заметил в соседней ветке Денисов), да и его тоже держат для витрины( кому нужен старый и дряхлый эрзац Пресли)
Цитата:
Гога:
просто не хотели работать .
просто не хотели работать .
Может так, а может и не так - вопрос не в этом: - я к тому что русским и немцам тут, в Казахстане жилось ХОРОШО, и не просто хорошо, а СУПЕРХОРОШО:- нигде, в другой республике Советского Союза, им так не жилось как в Казахстане.
Поверьте мне- я знаю что говорю, и вы (если застали те времена) знаете об этом, если не в курсе - спросите у ваших родителей и старших.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:05
Цитата:
Вот конкретная подсказка, с точностью до дня, ну исходя 30 или 31 до двух максимум.
Гога:
Давай , скриншот выкладывай , а не уходи в сторону
Давай , скриншот выкладывай , а не уходи в сторону
Вот конкретная подсказка, с точностью до дня, ну исходя 30 или 31 до двух максимум.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:06
Цитата:
Я лично не вижу никакой проблемы, кроме одной. Когда якобы казахи начинают тут кичатся, а сами даже родного языка не знают. Но других, нужно обязательно, как то и чем то измазать. Вот это веселуха!
111:
И русские знают, и чукчи, и украинцы казахский язык. В чем проблема?
И русские знают, и чукчи, и украинцы казахский язык. В чем проблема?
Я лично не вижу никакой проблемы, кроме одной. Когда якобы казахи начинают тут кичатся, а сами даже родного языка не знают. Но других, нужно обязательно, как то и чем то измазать. Вот это веселуха!
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:08
Цитата:
Ну если речь о чиновниках - то достаточно ФИО, ну и в их биографии часто указывают национальность.
111:
Не так, ты их паспорта видел?
Не так, ты их паспорта видел?
Ну если речь о чиновниках - то достаточно ФИО, ну и в их биографии часто указывают национальность.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:08
Исходя из нее, находим точную дату, за пару минут точный коммент Гоги, где он говорил и что он говорил..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:08
Цитата:
Вот с этого я и угараю
Эл-починно:
Я лично не вижу никакой проблемы, кроме одной. Когда якобы казахи начинают тут кичатся, а сами даже родного языка не знают. Но других, нужно обязательно, как то и чем то измазать. Вот это веселуха!
Я лично не вижу никакой проблемы, кроме одной. Когда якобы казахи начинают тут кичатся, а сами даже родного языка не знают. Но других, нужно обязательно, как то и чем то измазать. Вот это веселуха!
Вот с этого я и угараю
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2774
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 22:09
Ух ты какой шабаш устроили, прямо разгулялись наши иностранцы! Нашли одного первого секретаря обкома компартии Казахстана казаха за 70 лет и какой праздник устроили. Молодцы! Только вот для чего?
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