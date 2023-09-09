Отправлено: - 22:03

maxsaf:

такое резкое просветление сознания?

Гога:

просто не хотели работать .

Цитата:А, что тут обьяснять: - русские уехали, немцы тоже - кому как не казахам работать на свою страну, оставшие русские , я заметил, не очень то и тянутся на высшие государственные должности, они прекрасно работают и в бизнесе и в других местах.Набившие оскомину- Скляр, Рау - один чисто для косметической витрине, потому как специалист - никакой; а, второму не куда пойти ( привык всю жизнь НИЧЕГО не делать- ДАРМОЕД, как заметил в соседней ветке Денисов), да и его тоже держат для витрины( кому нужен старый и дряхлый эрзац Пресли)Цитата:Может так, а может и не так - вопрос не в этом: - я к тому что русским и немцам тут, в Казахстане жилось ХОРОШО, и не просто хорошо, а СУПЕРХОРОШО:- нигде, в другой республике Советского Союза, им так не жилось как в Казахстане.Поверьте мне- я знаю что говорю, и вы (если застали те времена) знаете об этом, если не в курсе - спросите у ваших родителей и старших.