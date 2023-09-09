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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:01
Цитата:
----Насколько помню ,в то время -если первый секретарь обкома , горкома одной национальности , то зам -другой национальности .
ACROS:
а что бы они в кабинетах руководящих сидели - то это вообще было что то невиданное.
а что бы они в кабинетах руководящих сидели - то это вообще было что то невиданное.
----Насколько помню ,в то время -если первый секретарь обкома , горкома одной национальности , то зам -другой национальности .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 05.02.15
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- 2772
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:03
Цитата:
Назовите фамилию хотя бы одного первого секретаря кустанайской области-казаха?
Гога:
-если первый секретарь обкома
-если первый секретарь обкома
Назовите фамилию хотя бы одного первого секретаря кустанайской области-казаха?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:06
Цитата:
выше же про карьеру писано было. Не переходите на уровень 111-го. Цитата:
Нет не жалко, вовремя уехал.
Пункт 2 и 3 пропущу, высказывался уже. И таки да, что плохого было в сохранении русского языка. Или своё эго и самолюбие превыше межнациональных отношений?Цитата:
Это тоже не причём. Всё было, вопрос в том кто и зачем развалил?
saba:
Разве это не квинтэссенция позиции, человека , который уехал , потому что обижали
Разве это не квинтэссенция позиции, человека , который уехал , потому что обижали
выше же про карьеру писано было. Не переходите на уровень 111-го. Цитата:
saba:
1. Жалко , что раньше не уехал
1. Жалко , что раньше не уехал
Нет не жалко, вовремя уехал.
Пункт 2 и 3 пропущу, высказывался уже. И таки да, что плохого было в сохранении русского языка. Или своё эго и самолюбие превыше межнациональных отношений?Цитата:
saba:
4. У вас сейчас всё плохо, потому что хуже , чем у нас в Германии
4. У вас сейчас всё плохо, потому что хуже , чем у нас в Германии
Это тоже не причём. Всё было, вопрос в том кто и зачем развалил?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:09
Цитата:
----Кто как работал -тот так и жил . Независимо от национальности .И казахи были богатые , и русские -бедные .Ну в немецких деревнях сразу были видны дома , где живет немецкая семья - что да , то да .Бывал в 80х , лично видел .Потом в начале 2000х , когда многие уехали , тоже был .И не узнал деревень - как бы помягче сказать , короче -закакали . Кто именно ? Те , кто купил у них эти дома недорого .
ACROS:
Они все жили тут материально намного ЛУЧШЕ чем казахи.
Они все жили тут материально намного ЛУЧШЕ чем казахи.
----Кто как работал -тот так и жил . Независимо от национальности .И казахи были богатые , и русские -бедные .Ну в немецких деревнях сразу были видны дома , где живет немецкая семья - что да , то да .Бывал в 80х , лично видел .Потом в начале 2000х , когда многие уехали , тоже был .И не узнал деревень - как бы помягче сказать , короче -закакали . Кто именно ? Те , кто купил у них эти дома недорого .
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:10
Цитата:
-----Первые секретари Кустанайского обкома КП Казахстана[править | править код]ПЕРИОД СТАЛИНА (1925-1953 гг.)02 — ??.1937: Саакянц, Артавазд Александрович1937: Кузнецов, Николай Семёнович1937 — 23.05.1938: Богданов, Пётр Григорьевичмай 1938 — сентябрь 1938: Бисопанов, Мамекбай Бисопанович1939 — 08.1939: Алёшин, Михаил Терентьевич08.1939 — осень 1941: Журин Николай Ивановичосень 1941 — 1944: Мельников, Владимир Фёдорович1944—1947: Золотухин, Михаил Иванович1947—1948: Козлов, Виктор Николаевич1948—1954: Жанбаев, СагалбайПЕРИОД ХРУЩЕВА (1953-1964 гг.)01.1954 — 01.1959: Храмков, Иван Петрович01.1959 — 12.1962: Бородин Андрей Михайлович12.1962 — 12.1964 (сельский): Бородин Андрей МихайловичПЕРИОД БРЕЖНЕВА (1964-1982 гг.)12.1964 — 04.1981: Бородин Андрей Михайлович04.1981 — 10.09.1988: Демиденко Василий ПетровичПЕРИОД ГОРБАЧЕВА (1985-1991 гг.)10.09.1988 — 7.09.1991: Князев, Николай ТрифоновичСм. --------------Смотрите
saba:
Назовите фамилию хотя бы одного первого секретаря кустанайской области-казаха?
Назовите фамилию хотя бы одного первого секретаря кустанайской области-казаха?
-----Первые секретари Кустанайского обкома КП Казахстана[править | править код]ПЕРИОД СТАЛИНА (1925-1953 гг.)02 — ??.1937: Саакянц, Артавазд Александрович1937: Кузнецов, Николай Семёнович1937 — 23.05.1938: Богданов, Пётр Григорьевичмай 1938 — сентябрь 1938: Бисопанов, Мамекбай Бисопанович1939 — 08.1939: Алёшин, Михаил Терентьевич08.1939 — осень 1941: Журин Николай Ивановичосень 1941 — 1944: Мельников, Владимир Фёдорович1944—1947: Золотухин, Михаил Иванович1947—1948: Козлов, Виктор Николаевич1948—1954: Жанбаев, СагалбайПЕРИОД ХРУЩЕВА (1953-1964 гг.)01.1954 — 01.1959: Храмков, Иван Петрович01.1959 — 12.1962: Бородин Андрей Михайлович12.1962 — 12.1964 (сельский): Бородин Андрей МихайловичПЕРИОД БРЕЖНЕВА (1964-1982 гг.)12.1964 — 04.1981: Бородин Андрей Михайлович04.1981 — 10.09.1988: Демиденко Василий ПетровичПЕРИОД ГОРБАЧЕВА (1985-1991 гг.)10.09.1988 — 7.09.1991: Князев, Николай ТрифоновичСм. --------------Смотрите
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:12
Цитата:
Я тут даже не у дел. Вот Белозёров (надеюсь знакомы были с покойным) Тот вот дело провернул. Почти всю миллионку в Тверь увёз. Вот где кадры ушли.
saba:
Я тут даже не у дел. Вот Белозёров (надеюсь знакомы были с покойным) Тот вот дело провернул. Почти всю миллионку в Тверь увёз. Вот где кадры ушли.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:14
Цитата:
---Председатели Президиума Верховного Совета Казахской ССР(вторая по значимости дожность)-----Казакпаев, Абдисамет (17 июля 1938 — 2 января 1947)Лукьянец, Иван Куприянович (3 января 1947 — 20 марта 1947) (и. о.)Керимбаев, Даниял Керимбаевич (20 марта 1947 — 23 января 1954)Ундасынов, Нуртас Дандибаевич (23 января 1954 — 19 апреля 1955)Ташенев, Жумабек Ахметович (19 апреля 1955 — 20 января 1960)Карибжанов, Фазиль (20 января 1960 — 25 августа 1960)Крюкова, Капитолина Николаевна (25 августа 1960 — 3 января 1961) (и. о.)Шарипов, Исагали Шарипович (3 января 1961 — 5 апреля 1965)Ниязбеков, Сабир Билялович (5 апреля 1965 — 20 декабря 1978)Абдукаримов, Исатай Абдукаримович (20 декабря 1978 — 14 декабря 1979)Имашев, Саттар Нурмашевич (14 декабря 1979 — 22 февраля 1984)Плотников, Андрей Павлович (22 февраля 1984 — 22 марта 1984) (и. о.)Ашимов, Байкен Ашимович (22 марта 1984 — 27 сентября 1985)Мукашев, Саламат Мукашевич (27 сентября 1985 — 9 февраля 1988)Камалиденов, Закаш Камалиденович (9 февраля 1988 — декабрь 1988)Сидорова, Вера Васильевна (декабрь 1988 — 10 марта 1989)Сагдиев, Махтай Рамазанович (10 марта 1989 — 22 февраля 1990)
saba:
---Председатели Президиума Верховного Совета Казахской ССР(вторая по значимости дожность)-----Казакпаев, Абдисамет (17 июля 1938 — 2 января 1947)Лукьянец, Иван Куприянович (3 января 1947 — 20 марта 1947) (и. о.)Керимбаев, Даниял Керимбаевич (20 марта 1947 — 23 января 1954)Ундасынов, Нуртас Дандибаевич (23 января 1954 — 19 апреля 1955)Ташенев, Жумабек Ахметович (19 апреля 1955 — 20 января 1960)Карибжанов, Фазиль (20 января 1960 — 25 августа 1960)Крюкова, Капитолина Николаевна (25 августа 1960 — 3 января 1961) (и. о.)Шарипов, Исагали Шарипович (3 января 1961 — 5 апреля 1965)Ниязбеков, Сабир Билялович (5 апреля 1965 — 20 декабря 1978)Абдукаримов, Исатай Абдукаримович (20 декабря 1978 — 14 декабря 1979)Имашев, Саттар Нурмашевич (14 декабря 1979 — 22 февраля 1984)Плотников, Андрей Павлович (22 февраля 1984 — 22 марта 1984) (и. о.)Ашимов, Байкен Ашимович (22 марта 1984 — 27 сентября 1985)Мукашев, Саламат Мукашевич (27 сентября 1985 — 9 февраля 1988)Камалиденов, Закаш Камалиденович (9 февраля 1988 — декабрь 1988)Сидорова, Вера Васильевна (декабрь 1988 — 10 марта 1989)Сагдиев, Махтай Рамазанович (10 марта 1989 — 22 февраля 1990)
A
(Полноправные пользователи)
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- 4755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:14
Цитата:
Да, было : - если русский первый, то второй или пред.исполкома - казах. Если казах- первый, то в обязательном порядке второй или пред.исполкома - не кто нибудь, а именно РУССКИЙ; кроме мест сплошь казахского населения( частично Торгай, Юг Казахстана, кстати Кулагин поднялся в Торгайщине). Ленинская национальная кадровая политика в действии. Ничего плохого в этом не было - я к тому что русскоязычные в Казахстане - жили ХОРОШО и никто и никогда их НЕ ПРИТЕСНЯЛИ из-за языка и прочих надуманных причин.
Гога:
другой национальности .
другой национальности .
Да, было : - если русский первый, то второй или пред.исполкома - казах. Если казах- первый, то в обязательном порядке второй или пред.исполкома - не кто нибудь, а именно РУССКИЙ; кроме мест сплошь казахского населения( частично Торгай, Юг Казахстана, кстати Кулагин поднялся в Торгайщине). Ленинская национальная кадровая политика в действии. Ничего плохого в этом не было - я к тому что русскоязычные в Казахстане - жили ХОРОШО и никто и никогда их НЕ ПРИТЕСНЯЛИ из-за языка и прочих надуманных причин.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:15
Назарбаев, Нурсултан Абишевич (22 февраля 1990 — 24 апреля 1990)Асанбаев, Ерик Магзумович (24 апреля 1990 — 16 октября 1991)Абдильдин, Серикболсын Абдильдаевич (16 октября — 16 декабря 1991)
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:16
Председатели Совета министров Казахской ССР------.Ундасынов, Нуртас Дандыбаевич (15 марта 1946 — январь 1954)Тайбеков, Елубай Базимович (январь 1954 — 31 марта 1955)Кунаев, Динмухамед Ахмедович (31 марта 1955 — 20 января 1960)Ташенев, Жумабек Ахметович (20 января 1960 — 6 января 1961)Дауленов, Салькен Дауленович (24 января 1961 — 13 сентября 1962)Бейсембаев, Масымхан Бейсембаевич (13 сентября 1962 — 26 декабря 1962)Кунаев, Динмухамед Ахмедович (26 декабря 1962 — 7 декабря 1964)Бейсембаев, Масымхан Бейсембаевич (7 декабря 1964 — 31 марта 1970)Ашимов, Байкен Ашимович (31 марта 1970 — 22 марта 1984)Назарбаев, Нурсултан Абишевич (22 марта 1984 — 27 июля 1989)Караманов, Узакбай Караманович (27 июля 1989 — 16 октября 1991)Терещенко, Сергей Александрович (16 октября 1991 — 16 декабря 1991
1
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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:16
Цитата:
Што ты врешь?
У нас в Дружбе они просто разрушились, никто их не покупал.
У дракоши в Ильинке или как его там, был, дом фотал, нормальный стоит и не закаканный.
Зачем сочиняешь то?
Гога:
Потом в начале 2000х , когда многие уехали , тоже был .И не узнал деревень - как бы помягче сказать , короче -закакали .
Потом в начале 2000х , когда многие уехали , тоже был .И не узнал деревень - как бы помягче сказать , короче -закакали .
Што ты врешь?
У нас в Дружбе они просто разрушились, никто их не покупал.
У дракоши в Ильинке или как его там, был, дом фотал, нормальный стоит и не закаканный.
Зачем сочиняешь то?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:24
Цитата:
----Извините , вы чуть по-другому написали ---ваш №472 ---*** я почти не видел казахов, а что бы они в кабинетах руководящих сидели - то это вообще было что то невиданное.***
ACROS:
----Извините , вы чуть по-другому написали ---ваш №472 ---*** я почти не видел казахов, а что бы они в кабинетах руководящих сидели - то это вообще было что то невиданное.***
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
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- 4755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:25
Цитата:
Что есть то есть: - немецкие дворы всегда были: - чистые, аккуратные, ухоженные дома, заборчик побеленный, асфальтик во дворе, в сараях - чистота и порядок, в гараже - все разложено. по полочкам, огородик, цветы.
Чебендовка и Шункуркуль ( Маленький Берлин) - посёлки где жили почти одни немцы - чистота, асфальт, ухоженные улицы, школа, ДК, ФАП, ровные и аккуратные, беленькие домики БЫЛИ до их отъезда, потом в конце 90-х, всесоюхный бардак они все рванули в фатерланд и продавали дома почти за даром; сейчас - это разбомбленные деревни: - одни каркасы домов и одни воспоминания. Кругом - мусор, грязь и неухоженность.
Гога:
как бы помягче сказать , короче -закакали . Кто именно ? Те , кто купил у них эти дома недорого .
как бы помягче сказать , короче -закакали . Кто именно ? Те , кто купил у них эти дома недорого .
Что есть то есть: - немецкие дворы всегда были: - чистые, аккуратные, ухоженные дома, заборчик побеленный, асфальтик во дворе, в сараях - чистота и порядок, в гараже - все разложено. по полочкам, огородик, цветы.
Чебендовка и Шункуркуль ( Маленький Берлин) - посёлки где жили почти одни немцы - чистота, асфальт, ухоженные улицы, школа, ДК, ФАП, ровные и аккуратные, беленькие домики БЫЛИ до их отъезда, потом в конце 90-х, всесоюхный бардак они все рванули в фатерланд и продавали дома почти за даром; сейчас - это разбомбленные деревни: - одни каркасы домов и одни воспоминания. Кругом - мусор, грязь и неухоженность.
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
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- 30431
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:27
Цитата:
Ну кто за ними смог бы сиотреть, те 5 человек на деревне, что остались..
ACROS:
Кругом - мусор, грязь и неухоженность.
Кругом - мусор, грязь и неухоженность.
Ну кто за ними смог бы сиотреть, те 5 человек на деревне, что остались..
(Полноправные пользователи)
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- 18931
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 20:28
Цитата:
Ну задайте вопрос вашему товарищу инфлюенсеру-непатриоту, почему он на курсы не записался? Западло ему или челюсть не той конструкции?
saba:
Но в Казахстане изучить казахский Вам западло.
Но в Казахстане изучить казахский Вам западло.
Ну задайте вопрос вашему товарищу инфлюенсеру-непатриоту, почему он на курсы не записался? Западло ему или челюсть не той конструкции?
-
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