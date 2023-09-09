Отправлено: - 20:06

saba:

Разве это не квинтэссенция позиции, человека , который уехал , потому что обижали

saba:

1. Жалко , что раньше не уехал

saba:

4. У вас сейчас всё плохо, потому что хуже , чем у нас в Германии

Цитата:выше же про карьеру писано было. Не переходите на уровень 111-го. Цитата:Нет не жалко, вовремя уехал.Пункт 2 и 3 пропущу, высказывался уже. И таки да, что плохого было в сохранении русского языка. Или своё эго и самолюбие превыше межнациональных отношений?Цитата:Это тоже не причём. Всё было, вопрос в том кто и зачем развалил?