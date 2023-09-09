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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 16:17
Цитата:
Как ты жалел?
Гога:
--Скриншот выкладывай
--Скриншот выкладывай
Как ты жалел?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2767
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 17:55
Цитата:
А что собственно такого произошло? Что плохой карьерный рост у г-на Скляра,А.Рау или Кулагина, да и Храпунов отнюдь не из за казахского языка или отсутствия возможностей свалил отсюда. Вы для карьеры в Германии изучили немецкий язык, так ведь ? Но в Казахстане изучить казахский Вам западло. Как так я гегемон и буду изучать какой то казахский? Да и попрекать всех казахов каким то Куатом которого я в глаза видеть не видел и поддержки в Костанайской области никогда не имевший как то неправильно что ли. И что то я не вижу здесь на форуме слёз от наших русскоязычных, как их здесь обижают и не дают жить. Плачете здесь только вы поуехавшие. Я не говорю при этом , что проблем нет , их полно, но они не такие чтобы при этом плакать горючими слезами.
Эл-починно:
А я на карьерный рост надеялся,
А я на карьерный рост надеялся,
А что собственно такого произошло? Что плохой карьерный рост у г-на Скляра,А.Рау или Кулагина, да и Храпунов отнюдь не из за казахского языка или отсутствия возможностей свалил отсюда. Вы для карьеры в Германии изучили немецкий язык, так ведь ? Но в Казахстане изучить казахский Вам западло. Как так я гегемон и буду изучать какой то казахский? Да и попрекать всех казахов каким то Куатом которого я в глаза видеть не видел и поддержки в Костанайской области никогда не имевший как то неправильно что ли. И что то я не вижу здесь на форуме слёз от наших русскоязычных, как их здесь обижают и не дают жить. Плачете здесь только вы поуехавшие. Я не говорю при этом , что проблем нет , их полно, но они не такие чтобы при этом плакать горючими слезами.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 18:05
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 18:07
Цитата:
Да и он сам его не видел.
Это тупая провокация разработка России, которая набирала себе тогда напуганных жителей из стран Азии, чтобы отправить потом на войну..
Где Куат?
Правильно, в России под опекой ФСБ..
А сколько напуганных жителей, которые убежав от нас в Россию начали убивать от злости украинцев, десятки тысяч .
В общем наверно не тупая разработка, а блестящая..
[Исправлено: 111, 09.09.2023 - 18:25]
saba:
Да и попрекать всех казахов каким то Куатом которого я в глаза видеть не видел
Да и попрекать всех казахов каким то Куатом которого я в глаза видеть не видел
Да и он сам его не видел.
Это тупая провокация разработка России, которая набирала себе тогда напуганных жителей из стран Азии, чтобы отправить потом на войну..
Где Куат?
Правильно, в России под опекой ФСБ..
А сколько напуганных жителей, которые убежав от нас в Россию начали убивать от злости украинцев, десятки тысяч .
В общем наверно не тупая разработка, а блестящая..
[Исправлено: 111, 09.09.2023 - 18:25]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 18:26
Цитата:
Нет не заподло, ну и выражения у вас. Меня взрастили и вскормили на русском языке, хоть и в Казахстане. Теперь вопрос, зачем мне прожившему, на тот момент, всю жизнь учить казахский? Вы что то лучшее предложили? Нет. Так лучше я другой язык выучу, но хатыбы жить достойно буду, вместо того, что бы детям и не только на лечение собирать.
saba:
Но в Казахстане изучить казахский Вам западло.
Но в Казахстане изучить казахский Вам западло.
Нет не заподло, ну и выражения у вас. Меня взрастили и вскормили на русском языке, хоть и в Казахстане. Теперь вопрос, зачем мне прожившему, на тот момент, всю жизнь учить казахский? Вы что то лучшее предложили? Нет. Так лучше я другой язык выучу, но хатыбы жить достойно буду, вместо того, что бы детям и не только на лечение собирать.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 18:33
Сейчас Куат или кто то там, наверно бродит рядом с Мусагалиевым и поддерживает стада фашистов орков, которые вырезают украинцев..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 18:36
Цитата:
Просто скажи, что уехал на свою историческую Родину.
Зачем тут морозить какую то крень?
Тогда даже казахов практически не было в городах, когда ты свалил..
Не говоря уж о языке..
Эл-починно:
Теперь вопрос, зачем мне прожившему, на тот момент, всю жизнь учить казахский?
Теперь вопрос, зачем мне прожившему, на тот момент, всю жизнь учить казахский?
Просто скажи, что уехал на свою историческую Родину.
Зачем тут морозить какую то крень?
Тогда даже казахов практически не было в городах, когда ты свалил..
Не говоря уж о языке..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 18:39
Цитата:
Кадыров Рамзан, тоже выучил свой язык, но не поносит Казахстан как ты..
Хотя вас обоих вырастил и выкормил казахский народ, а вот вы немцы неблагодарные оказались.
Хотя скинуть вас в Каспий обещал грузин..
Но наши деды приняли..
Эл-починно:
Так лучше я другой язык выучу, но хатыбы жить достойно буду
Так лучше я другой язык выучу, но хатыбы жить достойно буду
Кадыров Рамзан, тоже выучил свой язык, но не поносит Казахстан как ты..
Хотя вас обоих вырастил и выкормил казахский народ, а вот вы немцы неблагодарные оказались.
Хотя скинуть вас в Каспий обещал грузин..
Но наши деды приняли..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 18:41
И кто виноват, что немцы вместе с украинцами, поддерживающими бандеровцев, оказались неблагонадежными, и потому из расселили среди нас?
Мы что ли, казахи?
Мы что ли, казахи?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 18:42
А теперь нас казахов винят в том, что их когда то сюда сослала Советская власть, как предателей..
Идите и лепите свои обвинения Советскому Союзу.
Не нам казахам..
Идите и лепите свои обвинения Советскому Союзу.
Не нам казахам..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.09.23 - 18:43
Цитата:
Ты видимо что то пропустил, уже в 95-96-ом начали "местные" кругом заселятся, в том числе и в Кустанайэнерго, Где на тот момент только что возглавившего компанию Коваленко (если не изменяет память), Сместил именно "местный", сделав его замом. Да и не только. Я многое повидал. И как выше писал, даже на карьеру надеялся. Но рад, что родители увезли. т саке - Баке. подальше.
111:
Тогда даже казахов практически не было в городах, когда ты свалил..
Тогда даже казахов практически не было в городах, когда ты свалил..
Ты видимо что то пропустил, уже в 95-96-ом начали "местные" кругом заселятся, в том числе и в Кустанайэнерго, Где на тот момент только что возглавившего компанию Коваленко (если не изменяет память), Сместил именно "местный", сделав его замом. Да и не только. Я многое повидал. И как выше писал, даже на карьеру надеялся. Но рад, что родители увезли. т саке - Баке. подальше.
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