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≡ Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47517
Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
Отправлено: 08.09.23 - 20:00
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Эти регионы определили депутаты облмаслихата. Участие в сессии принял аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Он отметил, что выборы сельских акимов показали положительный опыт в развитии местного самоуправления.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4752
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 09.09.23 - 11:50
#15
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Цитата:
saba:
аким района сказать акиму области:" Не лезь в мои дела, меня народ выбрал, а тебя нет"?


Нет, не может: - вернее, сможет то он сможет ляпнут - это дело нехитрое, популисткое, но завтра - останется один на один со своими делами.
Аким области ВСЁ ему перекроет.

Цитата:
saba:
самостоятелен в своих решениях вот главный вопрос.


Не самостоятелен: - все районы и область в том числе - ДОТАЦИОННЫЕ; все гос.учреждения и бюджетные организации живут на деньгах выделяемых центром.
Налоги которое собирает область - не хватает на самостоятельную жизнь области.

Исскуство управленца Архимеда заключалось в выбивании больших, ну очень больших денег ( которые и не снились ни барду, ни святому) с центра для: - строительства, ремонта дорог, для бордюров, для пегасов и много чего с которого можно было поиметь и не просто хорошо, но очень хорошо и для себя и что бы начальство было тобою "довольным".
Для этого, как минимум, не надо быть самостоятельным, а состоять в чьей то конюшне.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3112
Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
Отправлено: 09.09.23 - 12:32
#16
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Цитата:
saba:
Может теперь аким района сказать акиму области:" Не лезь в мои дела, меня народ выбрал, а тебя нет"?

не сможет. тут так же как с депутатами. совсем не народ рещшает кого в итоге выберут.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
97
Прямые выборы акимов четырех районов и одного города Костанайской области пройдут 5 ноября 2023 года
Отправлено: 09.09.23 - 13:52
#17
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Деньги краеугольный камень нынешней системы управления, система взаимоотношений изменится если Астана передаст существенную часть налогов вниз на сельский и районный уровень, будут свои существенные деньги в районе тогда меньше рычагов давления на акима села, района но пока волевого решения нет имеем то что имеем, разбитые районы , Пегасы, фонтаны и цветы в городе, КОРРУПЦИЯ погубит все
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2767
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 09.09.23 - 17:43
#18
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Цитата:
ACROS:
ДОТАЦИОННЫЕ

Дотационные почему? Потому, что львиная часть налогов уходит в центр, а потом распределяется обратно в виде трансфертов. Только распределяется так как захочет правительство, а не так как заработали области и всегда были любимчики. Годами или десятилетиями Южно-Казахстанская область получала трансфертов из республиканского бюджета примерно раз в 10 больше нашей области. Если брать поверхностную статистику без анализа, то прибыльных субъектов в стране 3 или 4 , так разве может быть? Я потому и говорю, что если и делать выборы, за что я за обеими руками, должна быть прежде серьёзная реформа всей системы госуправления. А не так механически, президент сказал, мы сделали, да ещё и в рекордно короткие сроки
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
348
Re: Прямые выборы акимов четырех районов и одного города...
Отправлено: 09.09.23 - 18:15
#19
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Выбирали акима. Сломали десять километров бордюров.
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