Отправлено: - 18:07

saba:

Да и попрекать всех казахов каким то Куатом которого я в глаза видеть не видел

[Исправлено: 111, 09.09.2023 - 18:25]

Цитата:Да и он сам его не видел.Это тупая провокация разработка России, которая набирала себе тогда напуганных жителей из стран Азии, чтобы отправить потом на войну..Где Куат?Правильно, в России под опекой ФСБ..А сколько напуганных жителей, которые убежав от нас в Россию начали убивать от злости украинцев, десятки тысяч .В общем наверно не тупая разработка, а блестящая..